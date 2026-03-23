¡Aviso importante! Recientemente, un legislador del partido Demócrata impactó a la comunidad inmigrante al proponer un proyecto de ley que ofrecería a los beneficiarios de larga duración del Estatus de Protección Temporal (TPS) la oportunidad de solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos. ¿Qué más se sabe sobre esta iniciativa?

Demócratas de EE. UU. entregarían Green Card y estatus permanente a los beneficiarios del TPS

‘Newsweek’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la última novedad que traería consigo una gran esperanza para extranjeros en EE. UU.: la representante Sheila Cherfilus-McCormick, de Florida, presentó la Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales, una iniciativa destinada a salvaguardar a quienes residen en EE. UU. bajo el TPS.

Esta legislación, que se encuentra en proceso, busca garantizar que estas personas puedan vivir y trabajar temporalmente en el país, además de facilitar el inicio del proceso para obtener la residencia permanente legal, conocida como Green Card, poco después de su aprobación.

Demócratas de EE. UU. entregarían Green Card y estatus permanente a los beneficiarios del TPS.

Cabe resaltar que, durante la administración Trump, se implementaron medidas para eliminar el TPS para ciudadanos de diversas naciones, incluyendo Afganistán, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Myanmar, Etiopía y Yemen.

Estas decisiones han sorprendido a decenas de miles de inmigrantes, estableciendo plazos que van desde mediados de 2025 hasta 2026 para la pérdida de su protección y autorización laboral. Si bien, algunos recursos legales lograron retrasar o bloquear estas cancelaciones, el 16 de marzo, la Corte Suprema intervino, deteniendo los planes de deportación de aproximadamente 6.000 sirios y 350.000 haitianos beneficiarios del TPS.

¿Qué más se sabe sobre el proyecto de ley?

A través de la información de varios medios, se conoció que este proyecto de ley forma parte de un conjunto de iniciativas migratorias promovidas por los demócratas, con la finalidad de ampliar las opciones legales para diversos grupos de extranjeros.

Entre ellos se encuentran los beneficiarios del TPS y los ilegales que arribaron a Estados Unidos en su infancia. Estas propuestas han sido presentadas por los legisladores como una respuesta a las políticas migratorias implementadas durante la administración Trump.