¡Atención! El 2 de abril del 2026, se ha convertido en una fecha importante para miles de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), ya que a partir de aquella fecha perderán la posibilidad de conducir legalmente. Esta situación ha ocasionado gran preocupación entre la comunidad. ¿Qué se sabe al respecto?

Alerta, venezolanos con TPS: estas personas perderán sus licencias de conducir en esta fecha clave

La fecha límite para la validez de las licencias de conducir en Florida, EE. UU., se aproxima, lo que podría dejar a muchos sin la posibilidad de conducir legalmente el 2 de abril. Gustavo Garragorry, representante del Venezuelan American Republican Club, expresó que esta situación generará un impacto muy llamativo en la comunidad.

“Es una situación que definitivamente va a causar un impacto para muchísima gente”, señaló. Este efecto ya se manifiesta en la vida cotidiana de muchos, quienes sienten temor al salir a trabajar o realizar actividades cotidianas, como ir al supermercado o al parque. Telemundo compartió más detalles sobre esta medida.

Según lo expuesto, líderes comunitarios estiman que cientos de miles de venezolanos podrían verse afectados, aunque determinar la cifra exacta es complicado. Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano Americano, mencionó que se trata de aproximadamente 600.000 venezolanos que serán afectados, muchos de los cuales tienen solicitudes de asilo pendientes.

Las licencias de conducir están vinculadas a la documentación migratoria presentada por cada individuo. Ferro señaló que aquellas licencias obtenidas a través del TPS y el permiso de trabajo asociado vencerán a inicios del próximo mes, sin posibilidad de renovación. Esto deja a quienes dependen exclusivamente del TPS sin opciones para su licencia.

Fuertes dificultades para este grupo de inmigrantes

Expertos advierten que quienes dependan exclusivamente del TPS enfrentarán dificultades para renovar sus licencias de conducir. José Colina, presidente de VEPPEX, señaló que al vencerse el TPS, las personas no tendrán opciones para obtener este documento.

Por su parte, Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, explicó que la posibilidad de renovación depende de la documentación de inmigración que presente cada hombre. Fernández señaló que la normativa del estado de Florida establece criterios específicos que deben cumplirse para calificar.