- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA, venezolanos con TPS en EE. UU.: revelan AUMENTO de inmigrantes que perderán sus licencias de conducir en esta fecha CLAVE
La incertidumbre se intensifica en los venezolanos beneficiarios del TPS, quienes enfrentan la posibilidad de perder sus licencias de conducir en EE. UU.
¡Atención! El 2 de abril del 2026, se ha convertido en una fecha importante para miles de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), ya que a partir de aquella fecha perderán la posibilidad de conducir legalmente. Esta situación ha ocasionado gran preocupación entre la comunidad. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
Alerta, venezolanos con TPS: estas personas perderán sus licencias de conducir en esta fecha clave
La fecha límite para la validez de las licencias de conducir en Florida, EE. UU., se aproxima, lo que podría dejar a muchos sin la posibilidad de conducir legalmente el 2 de abril. Gustavo Garragorry, representante del Venezuelan American Republican Club, expresó que esta situación generará un impacto muy llamativo en la comunidad.
“Es una situación que definitivamente va a causar un impacto para muchísima gente”, señaló. Este efecto ya se manifiesta en la vida cotidiana de muchos, quienes sienten temor al salir a trabajar o realizar actividades cotidianas, como ir al supermercado o al parque. Telemundo compartió más detalles sobre esta medida.
Según lo expuesto, líderes comunitarios estiman que cientos de miles de venezolanos podrían verse afectados, aunque determinar la cifra exacta es complicado. Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano Americano, mencionó que se trata de aproximadamente 600.000 venezolanos que serán afectados, muchos de los cuales tienen solicitudes de asilo pendientes.
Las licencias de conducir están vinculadas a la documentación migratoria presentada por cada individuo. Ferro señaló que aquellas licencias obtenidas a través del TPS y el permiso de trabajo asociado vencerán a inicios del próximo mes, sin posibilidad de renovación. Esto deja a quienes dependen exclusivamente del TPS sin opciones para su licencia.
Fuertes dificultades para este grupo de inmigrantes
Expertos advierten que quienes dependan exclusivamente del TPS enfrentarán dificultades para renovar sus licencias de conducir. José Colina, presidente de VEPPEX, señaló que al vencerse el TPS, las personas no tendrán opciones para obtener este documento.
Por su parte, Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, explicó que la posibilidad de renovación depende de la documentación de inmigración que presente cada hombre. Fernández señaló que la normativa del estado de Florida establece criterios específicos que deben cumplirse para calificar.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
- 2
ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
- 3
ALERTA ROJA para ciudadanos estadounidenses: ley que prohíbe a inmigrantes conducir camiones tendría un DURO EFECTO sobre su economía
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90