¡Importante! El Registro de Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha impactado a todos los conductores tras lanzar un reciente anuncio. Mediante su página web oficial, explicó las razones más comunes que pueden llevar a la revocación de una licencia de conducir en el estado de EE. UU.

Según los reportes, una de las principales causas es la violación reiterada de las leyes de tránsito. Al respecto, las autoridades tienen la total facultad de anular el permiso de conducción por un período de hasta cinco años. ¿Cuáles son las infracciones que debes evitar?

Cancelarán por 5 años las licencias de conducir de estos ciudadanos si cometen esta infracción habitual

‘El Cronista’ y otros portales internacionales informaron que, recientemente, FLHSMV, las autoridades de Florida, han establecido que una persona, ya sea ciudadano o residente, se considera infractora habitual de tránsito si, en un periodo de cinco años, acumula 15 infracciones que implican la evaluación de puntos o tres infracciones graves.

Cancelarán por 5 años las licencias de conducir de estos ciudadanos si cometen esta infracción habitual.

En el estado de Florida, esta clasificación trae consigo consecuencias severas, tales como la revocación de la licencia de conducir. Entre las infracciones que pueden resultar en esta sanción se encuentran las siguientes:

Conducir con el carné suspendido.

Condenas por delitos relacionados con el alcohol.

No detenerse para ayudar en un accidente.

Homicidio involuntario vinculado a un vehículo.

Las autoridades locales advirtieron que, si se presenta alguna de estas situaciones, el permiso de conducción será anulado inmediatamente y por un lapso de cinco años.

Esto deben hacer los conductores si se les revoca la licencia de conducir

Bajo este contexto, es importante saber que, una vez transcurrido el período establecido tras la revocación de la licencia, el conductor cuenta con la posibilidad de solicitar la reactivación de su licencia.

Para ello, tendrá que presentar una solicitud de prueba de matrícula en una escuela de Mejora Avanzada de Conducción (ADI) y abonar las tarifas correspondientes.