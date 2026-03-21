ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: el DHS sancionará con MILLONARIA MULTA a las personas que no cumplan con esta orden

Miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se encuentran en máxima alerta luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara la imposición de multas millonarias a quienes no cumplan con sus órdenes de deportación vigentes. Esta medida impacta especialmente a familias latinas que han trabajado por años, pagado impuestos con ITIN y criado hijos ciudadanos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami.

El efecto va más allá del ámbito económico: quienes no acaten estas órdenes de deportación podrían enfrentar detenciones, demandas legales y la posible confiscación de bienes, generando un ambiente de miedo y vulnerabilidad permanente dentro de la comunidad inmigrante.

Cómo se calculan las multas del DHS

La base legal se encuentra en la ley 8 U.S.C. §1324d, que autoriza al gobierno a imponer penalidades civiles diarias a quienes no cumplan con una orden final de deportación. Aunque esta legislación existe desde 1996, su uso masivo es algo reciente.

DHS sancionará con multas millonarias a inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con distintos reportes, el DHS puede aplicar multas de hasta US$998 diarios, que se acumulan hasta un máximo de US$1.8 millones por persona. Estas sanciones pueden ser retroactivas, afectando incluso a quienes recibieron su orden de deportación hace más de una década, transformándose en un mecanismo de presión para fomentar la denominada autodeportación.

Quiénes están más afectados

Entre los más afectados se encuentran inmigrantes que buscaban regularizar su estatus mediante cónyuge ciudadano o lazos familiares, pero que cuentan con una orden de deportación antigua. Muchos trabajan en sectores esenciales: restaurantes, construcción, agricultura, limpieza y cuidado de personas mayores o niños.

Además del riesgo de redadas de ICE, estas personas enfrentan la amenaza de multas impagables que podrían afectar sus viviendas, ahorros y estabilidad familiar.

Consecuencias legales: demandas y confiscación de bienes

El DHS no solo envía notificaciones de multas, sino que también puede iniciar demandas federales, recurrir a agencias de cobro de deudas e incluso confiscar propiedades, ahorros o reembolsos de impuestos. Esta estrategia genera un alto nivel de estrés y vulnerabilidad en las comunidades latinas, que ya han enfrentado redadas, cambios en el TPS y medidas migratorias imprevisibles.

Los expertos recomiendan no ignorar las cartas del DHS y buscar asesoría legal especializada. Entre las opciones disponibles se encuentran solicitar la revisión de la multa, presentar pruebas de estatus legal o falta de notificación correcta, y explorar recursos para reabrir el caso de deportación original en caso de errores procesales. Cada acción conlleva riesgos, por lo que es fundamental apoyarse en abogados de confianza, organizaciones comunitarias y redes locales.

Impacto emocional en la comunidad

Más allá de los números, estas sanciones generan temor constante: miedo a recibir cartas, llamadas de agencias de cobro o visitas del gobierno. Esto limita la movilidad, la participación escolar y la vida comunitaria.

Sin embargo, la comunidad responde con solidaridad: campañas en redes, rifas, colectas y grupos de apoyo para acompañar a quienes están bajo presión, demostrando resiliencia frente a políticas migratorias estrictas.