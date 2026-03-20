ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis RECHAZA dar ciudadanía a indocumentados que no cumplan con esta norma

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó de manera contundente la propuesta presentada por un grupo de altos mandos policiales del estado que buscaba abrir un camino hacia la ciudadanía para ciertos migrantes indocumentados sin antecedentes penales.

Durante un evento en Bradenton el 19 de marzo, DeSantis criticó la iniciativa de los sheriffs que integran el Consejo de Aplicación de la Inmigración del Estado, afirmando que "esta idea de que, a menos que seas un asesino con hacha, deberías poder quedarte, no es consistente con nuestras leyes y tampoco es una buena política".

Conflicto entre sheriffs y gobernador

La propuesta fue impulsada por Grady Judd, presidente del consejo, quien pidió al gobierno federal crear un proceso de naturalización para indocumentados sin antecedentes que estén dispuestos a pagar una multa. Judd argumentó que muchos inmigrantes trabajan, contribuyen a la sociedad y no representan un peligro, por lo que merecen un camino legal.

DeSantis niega vía a la ciudadanía para indocumentados y reafirma política de tolerancia cero en Florida.

Otros sheriffs respaldaron la iniciativa, incluyendo a Bob Gualtieri y Bill Prummel, quienes señalaron que perseguir a personas que cumplen la ley y sostienen a sus familias no es correcto.

DeSantis reafirma mano dura en inmigración

Pese al respaldo de algunos sheriffs, DeSantis sostuvo que Florida mantiene el estándar nacional en aplicación de leyes migratorias y que no dará marcha atrás en su política de tolerancia cero. Recordó que el estado ha invertido cientos de millones de dólares en centros de detención y colabora estrechamente con el ICE para ejecutar deportaciones de manera eficiente.

El gobernador citó incluso al exdirector de ICE, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, quien reconoce a Florida como un modelo en control migratorio. Para la administración estatal, cualquier medida que facilite la permanencia de indocumentados se considera un retroceso en la seguridad pública.