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Calcaterra fue contundente sobre fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario: "Es un..."

¿Lo aprobó? Horacio Calcaterra sorprendió al pronunciarse sobre el inminente fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario para el Torneo Clausura.

Angel Curo
Calcaterra fue contundente sobre fichaje de Gianluca Lapadula por Universitari
Calcaterra fue contundente sobre fichaje de Gianluca Lapadula por Universitari | Jax Latin Media | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes busca concretar refuerzos en el mercado de pases tras haber perdido el Torneo Apertura. Por ello, el cuadro crema está decidido a dar el gran golpe con la llegada de Gianluca Lapadula para el Clausura. Precisamente, el volante Horacio Calcaterra impactó al opinar sobre el arribo del 'Bambino' a Ate.

Confirman al nuevo refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura.

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Horacio Calcaterra fue contundente sobre el fichaje de Gianluca Lapadula

En las últimas horas se conoció que Universitario ya tiene un acuerdo cerrado para fichar a Gianluca Lapadula para el Torneo Clausura y solo falta que el delantero nacional llegue al Perú para firmar contrato. Al respecto, consultaron a Horacio Calcaterra sobre la posibilidad de sumarlo al plantel.

El volante con pasado en la selección peruana no dudó en señalar que cualquier jugador que llegue al club lo hará para aportar en busca del objetivo. En ese sentido, se rindió en elogios ante el 'Bambino' y destacó que será de gran utilidad por su notable jerarquía.

Video: Jax Latin Media

"Todos los que vengan va a ser para aportar. Por lo menos, 'Lapa' es un jugador de jerarquía. Si es que se da, obviamente que nos va a ayudar mucho", fueron las palabras del volante.

Cabe señalar que el plantel de Universitario iniciará mañana sus entrenamientos pensando en revertir su situación en el Torneo Clausura. Los dirigidos por Héctor Cúper están obligados a consagrarse en el segundo campeonato para forzar una definición por el título de la Liga 1.

¿Horacio Calcaterra seguirá en Universitario?

Por otro lado, consultaron a Calcaterra sobre los rumores surgidos en torno a su posible salida del club para el Torneo Clausura. 'No, por ahora no me han comunicado nada. Yo mañana me presento con el plantel, no sé nada sobre eso', sostuvo.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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