ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados y ciudadanos en estos 14 AEROPUERTOS de EE. UU.: ICE se despliega con el favor de Trump

El Gobierno de Estados Unidos ha empezado a desplegar agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement en distintos aeropuertos del país con el propósito de respaldar las labores operativas. Además, esta acción pretende aliviar la carga de trabajo de la Transportation Security Administration (TSA). La iniciativa surge en un contexto de crisis administrativa que ha impactado el funcionamiento habitual del sistema aeroportuario.

Trump desplegó agentes del ICE en aeropuertos para presionar a los demócratas a aprobar un nuevo presupuesto del Departamento de Seguridad.

¿Los agentes del ICE están entrando en los aeropuertos?

Cientos de agentes de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) se observaron este lunes transitando por distintas terminales aéreas en varios aeropuertos de Estados Unidos, donde su presencia no cuenta con una función claramente definida, más allá de generar inquietud entre pasajeros y personal de otros servicios aeroportuarios. Según informó el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, el despliegue incluye agentes en 14 terminales aéreas. Las labores asignadas no se relacionan directamente con el control migratorio, sino con funciones logísticas como la gestión de filas, la vigilancia de áreas de salida y el control de multitudes.

De acuerdo con una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, citada por NBC News, el presidente Donald Trump impulsa el envío de "cientos de agentes del ICE a aeropuertos afectados negativamente" por la falta de personal debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. En ese contexto, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, señaló que se le informó que la medida "no tiene como objetivo llevar a cabo actividades de control migratorio".

No obstante, la decisión ha generado preocupación en sectores políticos. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, criticó el despliegue al considerar que el envío de personal sin la capacitación adecuada no representa una solución viable. En la misma línea, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó que viajeros y trabajadores se vean afectados por disputas políticas.

Alerta roja para inmigrantes: ¿cuáles son los aeropuertos de EE. UU. donde la administración Trump envió agentes de ICE?

NBC News consiguió una lista, susceptible de modificaciones, de los aeropuertos a los que este lunes fueron enviados agentes del ICE.

Atlanta : Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL).

: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson (ATL). Nueva York : Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto LaGuardia (LGA).

: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Aeropuerto LaGuardia (LGA). Chicago : Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD).

: Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD). Houston : Aeropuerto George Bush Intercontinental (IAH) y Aeropuerto William P. Hobby (HOU).

: Aeropuerto George Bush Intercontinental (IAH) y Aeropuerto William P. Hobby (HOU). Newark : Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR).

: Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR). Filadelfia : Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL).

: Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL). Nueva Orleans : Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY).

: Aeropuerto Internacional Louis Armstrong (MSY). Phoenix : Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX).

: Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX). Pittsburgh : Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT).

: Aeropuerto Internacional de Pittsburgh (PIT). Fort Myers, Florida : Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW).

: Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida (RSW). San Juan, Puerto Rico : Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

: Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU). Cleveland: Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins (CLE).

La situación se produce en un contexto de paralización parcial del Gobierno federal que ha afectado el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional y, en consecuencia, el pago a los trabajadores de la TSA. Esta falta de pagos ha provocado ausencias laborales, renuncias y largas filas en aeropuertos clave del país.