ALERTA MÁXIMA por presencia del ICE en aeropuertos de EE. UU.: recomiendan a turistas internacionales CANCELAR viajes para evitar riesgo de posibles detenciones

La presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos ha encendido las alertas entre viajeros internacionales en medio de un contexto de caos operativo y endurecimiento de controles. La medida, impulsada por problemas de personal en seguridad aérea, ha cambiado drásticamente la experiencia de ingreso al país.

En este escenario, crece la preocupación por el aumento de revisiones migratorias y la posibilidad de detenciones en puntos de control, lo que ha llevado a algunos especialistas y usuarios a recomendar cautela e incluso replantear viajes hacia territorio estadounidense.

¿Por qué hay agentes del ICE en aeropuertos de EE.UU.?

El despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) responde a la falta de personal en los controles de seguridad aeroportuaria, tras un cierre parcial del gobierno que afectó a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Esta situación ha generado largas filas, demoras y la necesidad de reforzar la vigilancia en terminales aéreas.

Recomiendan a turistas internacionales cancelar viajes a EE. UU.

Sin embargo, la presencia de agentes migratorios, muchos de ellos armados y sin funciones claramente delimitadas en seguridad aérea, ha provocado inquietud. Diversas críticas apuntan a que estos oficiales no cuentan con la capacitación específica para tareas aeroportuarias, lo que incrementa la tensión entre pasajeros.

Turistas en alerta por posibles detenciones y controles más estrictos

Aunque el objetivo oficial es apoyar la seguridad, el ICE mantiene facultades para actuar en materia migratoria, lo que incluye la posibilidad de detenciones en casos específicos. Esta situación ha generado temor entre viajeros, especialmente ante revisiones más exhaustivas o inconsistencias en documentación.

Además, reportes recientes han evidenciado intervenciones directas de agentes en aeropuertos, lo que ha elevado la percepción de riesgo entre turistas internacionales. En este contexto, expertos recomiendan viajar con extrema precaución, contar con todos los documentos en regla y evaluar la conveniencia de mantener planes, ante un entorno marcado por controles migratorios más estrictos.