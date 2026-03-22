ALARMANTE NOTICIA sobre inmigrantes en EE. UU.: niños arrestados denuncian GRAVES ABUSOS en centro de detención de ICE en Texas

En medio de una creciente controversia sobre la política migratoria en Estados Unidos, nuevos documentos judiciales revelan que cientos de niños inmigrantes habrían permanecido detenidos en condiciones preocupantes dentro de un centro de detención familiar en Texas. Según reportes citados por Associated Press, los menores habrían enfrentado estancias prolongadas, atención insuficiente y episodios de crisis sanitaria y emocional, lo que encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos.

Niños inmigrantes detenidos en Texas denuncian falta de comida, atención médica y largas estancias en centros de detención de ICE

Los documentos judiciales revisados y citados por Associated Press señalan que cerca de 600 menores inmigrantes habrían estado recluidos durante los últimos meses en el centro de detención de Dilley, muchos de ellos superando ampliamente el límite legal de detención. En varios casos, los niños habrían permanecido semanas o incluso meses bajo custodia, sin acceso suficiente a atención médica, apoyo psicológico ni condiciones adecuadas de bienestar.

El informe también advierte sobre episodios de crisis sanitarias y brotes de enfermedades dentro del centro, además de denuncias sobre el deterioro emocional de los menores. En uno de los pasajes citados en la investigación, Associated Press recoge textualmente que: "AP obtuvo documentos de alta de Dilley que describían un ‘intento de suicidio por corte de muñeca’ y ‘autolesiones’", lo que ha generado una fuerte preocupación entre defensores de derechos humanos.

Polémica por la detención de niños inmigrantes en EE. UU.

El caso se enmarca en el debate sobre el Acuerdo Flores, una normativa judicial que establece un límite aproximado de 20 días para la detención de menores inmigrantes. Sin embargo, los registros analizados muestran que cientos de niños habrían superado ese plazo, incluidos decenas con detenciones superiores a 50 e incluso a 100 días.

Abogados y defensores de los menores aseguran que las condiciones dentro del centro siguen siendo alarmantes, con reportes de acceso limitado a medicamentos, atención médica insuficiente y deficiencias en la asistencia legal. Aunque las autoridades federales defienden el funcionamiento del centro, organizaciones de derechos humanos sostienen que el sistema continúa fallando a los menores más vulnerables.

El caso ahora está en manos de la jueza federal Dolly Gee, quien tiene prevista una audiencia clave que podría influir en el futuro de las políticas de detención infantil en la frontera de Estados Unidos.