¡Mucha atención! A través de un reciente análisis, realizado por un centro de investigaciones en Washington, se ha expuesto las numerosas restricciones de viaje y la paralización en la gestión de visados implementadas por la administración Trump, las cuales han afectado de manera significativa a los cubanos, haitianos y venezolanos que intentan emigrar legalmente hacia EE. UU. ¿Esta acción complicó el proceso migratorio?

¡Atención! Esto está pasando con las solicitudes de beneficios migratorios de estos países en EE. UU.

Mediante un informe del Instituto Cato, divulgado el miércoles 18 de marzo, se conoció que más de 1,2 millones de solicitudes de beneficios migratorios se encuentran congeladas, de las cuales 935.000 corresponden a cubanos, 239.000 a venezolanos y 81.000 a haitianos.

Esto está pasando con las solicitudes de beneficios migratorios de estos países en EE. UU.

En total, se contabilizan 2 millones de solicitudes en espera a nivel global. Al respecto, David Bier, director de Estudios de Inmigración del instituto y autor del análisis, comentó al medio Miami Herald que la mayoría de estas solicitudes y pagos provienen de las tres nacionalidades en mención.

El estudio también expone diversas suspensiones, incluyendo permisos de trabajo, tarjetas de residencia por reunificación familiar y laboral, solicitudes de asilo, peticiones de naturalización, así como visas de trabajo y turismo.

Ahora, más de 157.000 cubanos en el país americano buscan obtener la tarjeta de residencia permanente (Green Card) mediante un proceso conocido como ajuste de estatus, mayormente bajo la Ley de Ajuste Cubano, que hace posible que los cubanos puedan solicitar la residencia un año y un día después de su llegada.

¿Qué país se ha visto más perjudicado y sus solicitudes?

Bajo este contexto, es importante saber que Cuba lidera en solicitudes de naturalización en espera, con 35.870, seguida de Haití con 14.560. En cuanto a solicitudes de ajuste de estatus, Haití reporta 6.750, mientras que Venezuela tiene 16.870.

Este reporte se ha dado en medio del impacto de las restricciones de viaje y las interrupciones en el procesamiento de visas, impuestas durante la administración de Trump, en el sur de Florida, donde residen las comunidades más grandes de cubanos, haitianos y venezolanos en la nación.