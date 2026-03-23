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ALERTA ROJA en Dollar Tree de Norfolk: dos hombres fueron condenados tras lamentable TIROTEO ocurrido hace años en establecimiento
Dos hombres han sido sentenciados tras el tiroteo que se llevó a cabo en 2024 en una tienda Dollar Tree ubicada en Norfolk, EE. UU. ¿Qué se sabe al respecto?
¡Atención! Recientemente, dos hombres han sido sentenciados a años de prisión, esto luego de un preocupante tiroteo ocurrido en 2024 en una tienda Dollar Tree, según la Oficina del Fiscal del Estado de Norfolk. ¿Qué cargos enfrenta y qué más se sabe sobre este caso en EE. UU.?
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Dollar Tree: dos hombres vinculados a tiroteo ocurrido hace años en establecimiento
‘Wavy.com’ y otros portales internacionales compartieron la última actualización sobre este hecho que sucedió el 17 de febrero de 2024. Recordemos que, en aquel momento, se registró un tiroteo en la tienda Dollar Tree, ubicada en 6101 N Military Highway, lo cual dejó a una persona herida y resultó en el arresto de varios implicados.
Zajshad Russell y Kevon Cooper, ambos de 20 años, junto a un hermano menor de Cooper y un cuarto individuo, se encontraban en el establecimiento cuando la víctima ingresó. Russell, quien conocía a la víctima, sacó una pistola oculta en su cintura y, junto a Cooper, abrió fuego, hiriendo a la persona en la pierna y el pecho.
Dollar Tree: dos hombres fueron condenados tras tiroteo ocurrido hace años en establecimiento.
El sujeto agredido respondió disparando, pero cayó al suelo y logró salir de la tienda previo a desmayarse. Russell lo siguió y le disparó nuevamente, causándole heridas en la garganta y la mandíbula. Cooper, tras el ataque, recogió el arma de la víctima y el grupo abandonó el lugar en un Chevrolet Malibu blanco.
Las autoridades arrestaron a Cooper y su hermano menor pocos días después del tiroteo, mientras que Russell fue detenido en mayo de 2024. En su captura, los agentes recuperaron un arma que había descartado al intentar escapar de la policía de Norfolk. Debido a una condena previa por un delito grave en su adolescencia, Russell no tiene permitido poseer armas.
Estos son los cargos y sentencia que tienen en su contra
Según los informes, en junio de 2025, el juez LeCruise impuso una condena de ocho años de prisión a Cooper, suspendiendo dos años adicionales bajo la condición de que no se comunicara con la víctima y mantuviera un comportamiento ejemplar durante cinco años, además de cumplir con un régimen de libertad condicional supervisada al momento de su liberación.
Por otro lado, en agosto de 2025, Russell alcanzó un acuerdo para declararse culpable de lesiones dolosas y posesión ilegal de un arma de fuego. A cambio de su confesión, la fiscalía decidió retirar otros cargos relacionados con armas. No obstante, al no llegar a un consenso sobre la sentencia, Russell enfrentaba una posible pena de hasta 25 años.
La jueza Jennifer L. Fuschetti aprobó el acuerdo y, el 20 de marzo, lo sentenció a 10 años de prisión, suspendiendo 15 años más bajo la condición de que no contactara a la víctima y que, tras su liberación, cumpliera cinco años de libertad condicional supervisada y quince años de buena conducta.
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