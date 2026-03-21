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ALERTA ROJA en Dollar Tree: reportan INCENDIO de gran magnitud en el establecimiento y autoridades revelan actual situación
Bomberos de Stratford, en EE. UU., lograron controlar un incendio que se desató en un Dollar Tree ubicado en Ferry Boulevard. ¿Qué revelaron las autoridades?
Recientemente, los bomberos de Stratford, EE. UU., lograron extinguir un incendio que se registró en la tienda Dollar Tree, ubicada en el centro comercial The Dock, tal como señalaron las autoridades locales. ¿Qué pasó? ¿Se confirmó algún sospechoso? ¿Hubo heridos?
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Dollar Tree: reportan incendio de gran magnitud en la tienda y autoridades revelan actual situación
‘CTPost.com’ y otros portales web, compartieron la última acción que realizó un bombero de Stratford, Jermaine B. Atkinson, quien precisó que los equipos de emergencia respondieron a una alerta de incendio que sucedió este 19 de marzo, alrededor de las 12:46 p. m. en la cuadra 900 de Ferry Boulevard.
Según sus declaraciones, los bomberos controlaron el fuego en aproximadamente 35 minutos, evitando que se propagara a estructuras cercanas.
Dollar Tree: reportan incendio de gran magnitud en la tienda y autoridades revelan actual situación.
Atkinson, tal como señalaron los medios, aseguró que el sistema de rociadores del edificio se activó al inicio del incendio, lo que contribuyó a limitar su expansión.
Afortunadamente, no se reportaron heridos, y la oficina del jefe de bomberos de Stratford se encuentra investigando las causas del siniestro. En tanto, una foto difundida en Facebook por el departamento de bomberos evidenció una manguera extendida hacia la entrada de la tienda, sin daños visibles en el exterior.
¿Cuál es la situación de la tienda?
Es importante señalar que la incertidumbre continúa, esto en relación a la fecha de reapertura del establecimiento en el país americano.
Hasta el momento, un representante de Dollar Tree ha decidido no brindar una respuesta a la solicitud de información realizada.
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