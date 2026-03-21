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ALERTA LABORAL para ciudadanos en Nueva York: proyecto histórico de Mamdani AFECTARÍA el salario mínimo y miles se verían afectados
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, propone un cambio significativo en el salario mínimo, que podría cambiar gradualmente afectando a miles de ciudadanos.
El salario mínimo en Nueva York podría cambiar drásticamente si prospera el proyecto presentado por el alcalde Zohran Mamdani ante el Concejo Municipal. La iniciativa propone un incremento gradual del salario mínimo que busca mejorar los ingresos de los trabajadores que actualmente ganan US$17 por hora, un nivel que legisladores consideran insuficiente para cubrir los costos básicos de vida en la ciudad. La medida sería implementada progresivamente según el tamaño de las empresas, con metas que se extenderían hasta 2032.
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Comparación con otras ciudades
Actualmente, más de un millón de trabajadores en Nueva York reciben el salario mínimo, lo que representa más de una cuarta parte de la fuerza laboral local. Según la propuesta, las empresas con más de 500 empleados deberían pagar US$20 por hora en 2027, alcanzando US$30 en 2030, mientras que las empresas más pequeñas llegarían a US$30 en 2032.
Zohran Mamdani propone cambiar el salario mínimo y afectaría a miles de trabajadores y pequeñas empresas.
Este aumento podría mejorar significativamente las condiciones económicas de miles de familias trabajadoras, pero también genera preocupación entre pequeños negocios por el incremento de los costos operativos y la posibilidad de reducir personal.
Algunas ciudades de EE. UU. ya cuentan con salarios mínimos más altos que el vigente en Nueva York: Flagstaff (US$18,35/hora), Denver (US$19,29/hora) y Seattle (US$21,30/hora). Sin embargo, ninguna ciudad ha propuesto un salario mínimo de US$30 por hora, lo que convertiría a Nueva York en un referente nacional en términos salariales. A nivel federal, el salario mínimo sigue siendo US$7,25 por hora desde 2009, según el Departamento de Trabajo de EE. UU.
Debate y repercusiones
El proyecto cuenta con respaldo de sindicatos, que consideran que un salario mínimo de US$30 ayudaría a reducir la pobreza laboral y mejorar los ingresos de miles de trabajadores. Por otro lado, empresarios advierten que el aumento podría impactar negativamente a pequeños negocios, ya que los mayores costos laborales y operativos podrían obligarlos a reducir personal o cerrar.
El debate sobre este proyecto histórico promete ser uno de los temas económicos más importantes en Nueva York durante los próximos años, con implicaciones directas para miles de trabajadores y familias de la ciudad.
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