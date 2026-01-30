¡Importante! Recientemente, el Concejo Municipal de Nueva York en Estados Unidos, ha dado luz verde a una legislación que restringe la cantidad de veces que las aplicaciones de transporte, como Uber y Lyft, pueden despedir a sus conductores.

Esta medida tiene como finalidad brindar mayor seguridad a los trabajadores, quienes anteriormente enfrentaban la posibilidad de perder sus ingresos de manera abrupta y sin previo aviso. La nueva normativa representa un gran avance en la protección de los derechos laborales en el sector del transporte. A continuación, más información.

A partir de esta fecha, más de 100 mil conductores de Uber recibirán protección tras despidos

'Clarín' y otros portales internacionales señalaron que el Ayuntamiento de Nueva York aprobó, recientemente, una nueva ley que regula la frecuencia con la que aplicaciones de transporte como Uber y Lyft pueden despedir a sus conductores. Esta nueva orden busca brindar mayor seguridad a los trabajadores, quienes anteriormente enfrentaban la posibilidad de perder sus ingresos sin previo aviso.

Es importante recordar que el exalcalde Eric Adams había vetado este proyecto de ley, conocido como INT 276-A, antes de finalizar su mandato. No obstante, el jueves 29 de enero, el órgano legislativo de la ciudad votó para anular 17 de sus vetos, incluyendo esta importante iniciativa.

Con esta nueva norma, las empresas de transporte deberán justificar cualquier desactivación de cuentas, a excepción de casos de "mala conducta flagrante". Asimismo, se establece que los conductores recibirán un aviso de 14 días antes de ser expulsados, lo que les permitirá planificar su situación económica si dependen de esta actividad para subsistir.

Además, se limitarán las suspensiones temporales por bajo rendimiento en la aceptación de viajes, otorgando a los conductores mayor control sobre su tiempo de trabajo. Cabe resaltar que esta ley entrará en vigor 180 días después de su promulgación, es decir, a partir del 28 de julio de 2026, a menos que el comisionado de protección al consumidor de Nueva York decida un plazo a menor tiempo.

Autor del proyecto de ley se pronuncia tras la normativa

Bajo este contexto, el concejal Shekar Krishnan, impulsor del nuevo proyecto de ley, mostró su satisfacción tras la aprobación de la norma.

"Juntos, hemos puesto fin a la pesadilla de un día en el que un conductor, al mirar su teléfono, se encontraba con la pérdida de su sustento. Sabemos que, con frecuencia, antes de que esta ley fuera aprobada, los conductores se levantaban por la mañana, preparaban el desayuno para sus hijos y, al revisar su teléfono, se enteraban de que habían sido despedidos", señaló a The Gothamist.