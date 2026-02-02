TRAICIÓN en EE. UU.: colombiano es denunciado como inmigrante ilegal por COBRAR UNA DEUDA a un compatriota al que ayudó

Un colombiano que reside en San Francisco, Estados Unidos, denunció a través de TikTok la experiencia que vivió al intentar ayudar a un amigo compatriota recién llegado al país. Jefferson Balaguera, conocido como "Paisa", compartió cómo su gesto de solidaridad terminó en conflictos legales y personales, y lanzó una advertencia a otros inmigrantes sobre los riesgos de brindar ayuda sin precaución.

¿Cómo ayudar a un amigo se convirtió en un problema legal para un inmigrante paisa en EE. UU.?

Balaguera relató en TikTok: "No ayuden absolutamente a nadie en Estados Unidos. Estoy lidiando con algo en este preciso momento por querer ayudar a un amigo, por querer brindarle confianza y por recibirlo".

Según contó, el año pasado recibió en su apartamento de San Francisco a un amigo que había tenido dificultades laborales en Nueva York. "Pensé que era mi amigo, pensé que éramos prácticamente hermanos, y por eso le tendí la mano", explicó.

El colombiano cubrió inicialmente gastos básicos y ayudó a su amigo a conseguir transporte para poder trabajar. "Las dos primeras semanas no le cobré dinero, por hacerle el favor, por ayudarlo. Y ya a la tercera o cuarta semana le dije: 'Parcero, deme 150 dólares por la moto, porque tengo que pagar impuestos, parqueadero, etc.'", narró Balaguera en TikTok.

No obstante, el conflicto se dio tras un accidente de tránsito que sufrió el amigo con la moto que Balaguera le había prestado. "No me la terminó de pagar; me quedó debiendo 1.300 dólares, a pesar de que fui yo quien estuvo con él en el hospital, y a mí llamaron los policías para asistirlo tras el accidente", relató.

A pesar de estas dificultades, Balaguera decidió seguir ayudando y le vendió un carro con descuento para que pudiera trabajar. Sin embargo, los problemas continuaron cuando su amigo comenzó a retrasarse con los pagos y no entregó los documentos finales del vehículo.

De amigo a enemigo por una denuncia

La situación llegó a un punto crítico cuando, tras los conflictos económicos, su amigo lo denunció ante las autoridades como "inmigrante ilegal, dedicado a la compra y venta de vehículos con los que evado impuestos". Balaguera se mostró tranquilo, pues conserva los contratos y comprobantes de pago. "Uno puede tener al enemigo al ladito y no darse cuenta", afirmó en TikTok.

El colombiano advirtió a sus compatriotas sobre los riesgos de ayudar sin precaución en Estados Unidos: "Hay gente que sí merece que uno le ayude, pero hay gente que es muy desagradecida". Su historia se ha convertido en un recordatorio de que la solidaridad también requiere límites claros y acuerdos formales, sobre todo en un país extranjero.