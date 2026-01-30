PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer

Un incidente alarmante ocurrió este jueves en el estacionamiento del Walmart Supercenter en Columbus, dejando a la comunidad en alerta. Según los reportes, un hombre presuntamente apuntó un arma a una mujer, lo que generó una situación de alto riesgo y culminó con su arresto por parte de la policía local.

Hombre de 44 años apunta e intimida con arma a una mujer en estacionamiento de Walmart

El Departamento de Policía de Columbus informó que, alrededor de las 10:55 a.m. del 29 de enero, los oficiales acudieron al Walmart ubicado en 735 Whitefield Drive tras recibir un llamado sobre un hombre armado. La policía detalló que, según la víctima y un testigo, "un hombre que conducía una camioneta Jeep presuntamente apuntó con un arma a una mujer en el estacionamiento mientras ella pasaba junto a él".

Un hombre armado amenazó a alguien en un Walmart de Columbus, Indiana, el 29 de enero de 2026.

Afortunadamente, los vehículos involucrados no llegaron a colisionar, aunque estuvieron muy cerca de hacerlo, según indicaron las autoridades. Un testigo logró anotar la matrícula del Jeep y proporcionarla a la policía, lo que permitió localizar y detener al sospechoso cerca de la intersección de la US 31 con la 100 Este Sur.

Arresto y presentación de cargos preliminares por intimidación con arma mortal

Tras la detención, los oficiales encontraron un revólver dentro de la camioneta del hombre, de 44 años, residente de Elizabethtown.

Aunque 13News enfatiza que "no se nombra a ningún sospechoso hasta que un fiscal presente cargos formales", sí informa que el hombre ahora enfrenta cargos preliminares por apuntar con un arma de fuego e intimidación con un arma mortal. La Fiscalía del Condado de Bartholomew será la encargada de determinar los cargos definitivos.

Este incidente resalta la importancia de mantener la seguridad en los espacios públicos y de la rápida intervención de testigos y autoridades para evitar tragedias mayores en estacionamientos concurridos, como el del Walmart Supercenter.