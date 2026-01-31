ALERTA en Walmart: MADRE ENFRENTA CARGOS por dejar a su bebé de 2 meses en el auto mientras compraba

Una madre de 42 años enfrenta serios cargos después de que la policía afirmara que dejó a su bebé, de apenas 2 meses, dentro de un automóvil estacionado mientras realizaba compras en un Walmart del condado de Bucks. El incidente ha generado preocupación en la comunidad y ha vuelto a poner el foco en la seguridad infantil en los vehículos.

Madre deja a su bebé solo en el auto durante 25 minutos mientras hace compras en Walmart

De acuerdo con las autoridades, Tina Chiara DeCarla llegó al Walmart alrededor de las 3:49 p.m. del 10 de enero y permaneció en la tienda aproximadamente 25 minutos. Mientras tanto, un cliente reportó haber encontrado al bebé dormido en el vehículo, colocado en un asiento no aprobado para su seguridad y orientado hacia adelante.

La policía indicó que, según información de 6abc Action News, "DeCarla abandonó el estacionamiento antes de que llegaran los oficiales". Esto llevó a los investigadores a iniciar un rastreo para localizar a la madre.

¿Qué cargos enfrenta la madre?

Finalmente, el 16 de enero, DeCarla fue detenida en una residencia de Warminster. Se le presentaron cargos por poner en peligro el bienestar de un niño y por dejarlo desatendido en un vehículo motorizado. Además, las autoridades confirmaron que ya existía una orden de arresto pendiente relacionada con perjurio, falsificación, manipulación de registros y otros delitos.

Según 6abc Action News, DeCarla fue procesada con una fianza de $100,000, o con un 10 % en efectivo por cada caso, y actualmente permanece bajo custodia en el Centro Correccional del Condado de Bucks.

Este incidente resalta la importancia de la vigilancia y la seguridad infantil, especialmente en entornos donde pueden ocurrir descuidos peligrosos dentro de los vehículos.