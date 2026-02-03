Recientemente, se reportó un nuevo caso de hurto en una tienda Walmart. Esta vez, los sospechosos son dos jugadores de fútbol de Georgia Bulldogsm, quienes, tras una audiencia vinculada a un acuerdo previo al juicio, se encuentran en una situación complicada. The Athens Banner-Herald y otros medios internacionales compartieron más información. ¿Qué se sabe de este hecho?

Walmart: dos jugadores de fútbol americano fueron detenidos tras ser involucrados en robo

Este fin se semana, se resolvió un caso que estaba pendiente desde diciembre del año pasado. Aquel incidente involucró a dos estudiantes de la Universidad de Georgia y jugadores de fútbol americano, Bo Walker y Dontrell Glover, quienes no pudieron evitar ser detenidos por las autoridades local tras intentar, aparentemente, salir de un Walmart sin pagar por los productos, valorizados en más de $100.

Walmart: dos jugadores de fútbol americano fueron detenidos tras ser involucrados en robo.

El informe policial señaló que ambos jóvenes fueron evidenciados por el personal del establecimiento americano, esto luego de salir de la caja de autoservicio con alrededor de 13 artículos de aseo y hogar, tales como toallas, platos, servilletas, azúcar, entre otros.

Tras su detención, los dos futbolistas indicaron que no tuvieron ninguna intención de robar y que perdieron la cuenta de aquellos productos que había sido escaneados al usar la línea de autopago. No obstante, no comentaron más sobre el hecho.

Tras llegar a un acuerdo con las autoridades, mucho antes del juicio final, Walker y Glover tendrán que asistir a un curso de concientización sobre hurtos, además de realizar 30 horas de servicio comunitario. Todo ello en un período de 6 meses.

¿Cuál es su sentencia y qué pasará con ellos?

Hasta el momento, se está a la espera del juicio, donde se determinará sus sanciones tras ser considerados como las autoridades de dicho robo en la caja de autoservicio de Walmart.

En tanto, los dos jugadores ya tienen prohibido su ingreso a todos los Walmart hasta nuevo aviso y hasta que se aclare toda la situación.