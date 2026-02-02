ESCÁNDALO en Walmart de West Rome: mujer de 56 años fue ATRAPADA por la policía y ENCARCELADA tras robar millonaria mercadería
Autoridades estadounidenses informaron sobre el arresto de una mujer de 56 años que ha sido acusada de robar productos en un Walmart. ¿Qué sanción recibirá?
¡La delincuencia sigue a tope en EE. UU.! Las autoridades locales de Georgia informaron recientemente que dieron con la captura de Carol Ann Ray, una mujer de 56 años que fue arrestada luego de que últimos informes señalaron que ella fue la protagonista de un lamentable robo de mercadería de una tienda Walmart de West Rome. ¿Qué se conoce sobre el caso?
PUEDES VER: PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
Walmart: mujer de 56 años fue atrapada y encarcelada tras robar millonaria mercadería
'CVNNews' y otros portales internacionales informaron que, este fin de semana, se dio con el preparado arresto de una adulta mayor, identificada como Carol Ann Ray, de 56 años de edad y proveniente de Rome. La mujer fue privada de su libertad tras, según las primeras investigaciones, confirmar su autoridad en el robo de mercadería de un Walmart.
Este hecho de sustracción se dio en un establecimiento de West Rome. Según los informes policiales, aquella mujer ha recibido la acusación tras conocerse que ocultó la mercadería de la tienda valorizado en más de 25,95 dólares, para luego abandonar el lugar sin pagar. No obstante, no se compartieron más detalles al respecto.
Walmart de West Rome: mujer de 56 años fue atrapada y encarcelada tras robar millonaria mercadería.
Cabe mencionar que Ray enfrentará cargos por robo en el local estadounidense. Asimismo, hasta el momento, no se han difundido imágenes del preciso momento del hecho, pero sí las autoridades compartieron fotografía de su detención.
¿Qué se debe hacer ante un robo en una tienda Walmart?
Es importante saber que, ante una situación que implica un robo (ya sea una acusación grave de hurto) en Walmart, primero se debe mantener la calma.
Además, es importante que no ponga trabajas a la hora de la detención y coopere con el personal de seguridad. En ese mismo modo, también debe ejercer su derecho de no brindar ninguna declaración sin ningún abogado o experto. Evite firmar algún documento si no cuenta con un especialista legal. Walmart seguirá un protocolo estricto al respecto.
- 1
DURAS NOTICIAS, inmigrantes: Trump promete REDUCIR AGENTES de ICE en las calles de Minnesota si autoridades locales aceptan sorpresiva demanda
- 2
PELIGRO en estacionamiento de Walmart Supercenter: hombre de 44 años APUNTÓ E INTIMIDÓ con un arma mortal a una mujer
- 3
ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: MADRE FUE ATRAPADA escondiendo artículos en el asiento de seguridad de su hijo para no pagarlos
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90