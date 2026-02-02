¡La delincuencia sigue a tope en EE. UU.! Las autoridades locales de Georgia informaron recientemente que dieron con la captura de Carol Ann Ray, una mujer de 56 años que fue arrestada luego de que últimos informes señalaron que ella fue la protagonista de un lamentable robo de mercadería de una tienda Walmart de West Rome. ¿Qué se conoce sobre el caso?

Walmart: mujer de 56 años fue atrapada y encarcelada tras robar millonaria mercadería

'CVNNews' y otros portales internacionales informaron que, este fin de semana, se dio con el preparado arresto de una adulta mayor, identificada como Carol Ann Ray, de 56 años de edad y proveniente de Rome. La mujer fue privada de su libertad tras, según las primeras investigaciones, confirmar su autoridad en el robo de mercadería de un Walmart.

Este hecho de sustracción se dio en un establecimiento de West Rome. Según los informes policiales, aquella mujer ha recibido la acusación tras conocerse que ocultó la mercadería de la tienda valorizado en más de 25,95 dólares, para luego abandonar el lugar sin pagar. No obstante, no se compartieron más detalles al respecto.

Walmart de West Rome: mujer de 56 años fue atrapada y encarcelada tras robar millonaria mercadería.

Cabe mencionar que Ray enfrentará cargos por robo en el local estadounidense. Asimismo, hasta el momento, no se han difundido imágenes del preciso momento del hecho, pero sí las autoridades compartieron fotografía de su detención.

¿Qué se debe hacer ante un robo en una tienda Walmart?

Es importante saber que, ante una situación que implica un robo (ya sea una acusación grave de hurto) en Walmart, primero se debe mantener la calma.

Además, es importante que no ponga trabajas a la hora de la detención y coopere con el personal de seguridad. En ese mismo modo, también debe ejercer su derecho de no brindar ninguna declaración sin ningún abogado o experto. Evite firmar algún documento si no cuenta con un especialista legal. Walmart seguirá un protocolo estricto al respecto.