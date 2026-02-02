ESCÁNDALO en Walmart de Ocala: empleado de 19 años es acusado de robar GRAN SUMA de dinero de la tarjeta de débito de un cliente

Un joven empleado de Walmart en Ocala fue arrestado tras presuntamente aprovecharse de una tarjeta de débito olvidada por un cliente para retirar ilegalmente 1,500 dólares. Esto generó preocupación en la comunidad local y convirtió el caso en objeto de atención policial, según informa Ocala-News.

Dylan James Hance fue detenido y llevado a la cárcel del condado de Marion.

Empleado de 19 años es acusado de robar 1,500 dólares de la tarjeta de débito de un cliente: ¿Cómo lo hizo?

De acuerdo con Ocala-News, una mujer llamó al Departamento de Policía de Ocala después de descubrir un cargo no autorizado de 1,500 dólares en su cuenta corriente, tras realizar compras el pasado 3 de enero en el Walmart ubicado en 4980 E. Silver Springs Boulevard.

La víctima declaró que había dejado su tarjeta en la máquina de autopago y que, al regresar a buscarla, la encontró en el mostrador de atención al cliente del establecimiento.

La revisión del banco indicó que la transacción fraudulenta ocurrió alrededor de la 1:50 p. m. del mismo día. La policía, tras revisar las grabaciones de seguridad, observó a un supervisor de equipo de Walmart, identificado como Dylan James Hance, de 19 años, recoger la tarjeta poco antes de ese momento y luego devolverla en el mostrador de atención al cliente.

Ocala-News informa que Hance fue detenido el 15 de enero en la tienda por un agente del Departamento de Policía de Ocala y, tras leerle sus derechos Miranda, inicialmente negó haber tomado dinero. Sin embargo, posteriormente admitió que había usado la aplicación Cash App de su teléfono para pagar sus cuentas personales con la tarjeta encontrada, confirmando el cargo de 1,500 dólares.

Cargos y próximos pasos en el proceso legal

Tras su arresto, Hance fue ingresado en la Cárcel del Condado de Marion y posteriormente liberado bajo fianza. Enfrenta cargos por hurto mayor y uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito, y se espera que comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos el martes 17 de febrero a las 9:00 a.m., según documentos judiciales.

¿Cuál es el número de atención al cliente de Walmart?

El servicio de atención al cliente de Walmart en EE. UU. está disponible todos los días de 8:00 AM a 11:00 PM (hora central) al 1-800-925-6278 (1-800-WALMART). Para consultas sobre Walmart+ llama al 1-800-924-9206, y para la tarjeta de crédito Capital One Walmart al 1-877-860-1250. También se puede usar el chat de ayuda en su sitio web para trámites rápidos.