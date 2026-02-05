ALERTA en Walmart de Ledo Road tras DISPAROS: autoridades reportan múltiples arrestos y mantienen la BÚSQUEDA de un tercer implicado
Un tiroteo frente al Walmart de Ledo Road alarma a la comunidad del Condado de Lee. La policía detuvo a dos personas y sigue buscando a un sospechoso.
La Oficina del Sheriff del Condado de Lee (LCSO) continúa investigando un tiroteo ocurrido el 1 de febrero cerca del Walmart en Ledo Road. Tras la detención inicial de un sospechoso, las autoridades arrestaron a una segunda persona y permanecen en busca de un tercer implicado. Según WALB News 10, la investigación sigue activa y se solicita la colaboración de la comunidad para identificar al individuo que aún se encuentra prófugo.
Arrestan a una segunda persona tras el tiroteo en Walmart de Ledo Road
De acuerdo con WALB News 10, las autoridades arrestaron a Anthony Devonte Hoskins, quien está acusado de:
- Agresión agravada
- Daños criminales a la propiedad de segundo grado
- Amenazas y actos terroristas
Anthony Devonte Hoskins
La División de Investigaciones Criminales (CID) de LCSO determinó que un Dodge Charger 2020 se dirigió deliberadamente hacia el vehículo de la víctima antes de dispararle. Afortunadamente, aunque el automóvil de la víctima recibió múltiples impactos de bala, no se reportaron heridos.
Autoridades continúan la búsqueda del tercer sospechoso
Aunque Rontavious Grant y Anthony Hoskins han sido detenidos, la LCSO sigue tras la pista de un tercer sospechoso. Según WALB News 10, el individuo fue captado por cámaras de seguridad vistiendo una sudadera roja con capucha. La Oficina del Sheriff solicita a cualquier persona que tenga información sobre su identidad que llame al 229-759-6012, pudiendo también enviar informes de manera anónima.
Los investigadores captaron imágenes de un sospechoso aún no identificado.
La LCSO señaló: "Este tipo de comportamiento violento y delictivo no se tolerará en el condado de Lee. Cualquiera que sea lo suficientemente insensato como para participar en un tiroteo delictivo debe esperar ser arrestado rápidamente por nuestros agentes e investigadores, o ser perseguido sin cesar hasta que comparezca ante la justicia", según citó WALB News 10.
