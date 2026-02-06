Filtran tenso momento entre Pablo Guede y Mr. Peet tras derrota de Alianza Lima: "¿A qué te refieres?"

Luego de la dura derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, uno de los que dio la cara ante los medios de prensa fue Pablo Guede. El estratega de los blanquiazules respondió cada uno de las consultas hasta que tuvo un mano a mano con Mr. Peet.

Pablo Guede y el tenso momento con Mr. Peet

Durante el cierre de la conferencia de prensa, el periodista Peter Arévalo tomó la palabra por segunda vez para consultar la prioridad de Alianza Lima en esta temporada 2026, ¿Liga 1 o Copa Libertadores?

"¿Hoy se puede hablar de prioridades? Porque la gente se puede hacer muchas preguntas que teniéndolo frente a usted creo que usted podría contestarle ¿No?", manifestó Mr. Peet.

Ante esta consulta, Pablo Guede no dudó en responderle el periodista en mención y aclarar que jugarán de la misma manera ambos certámenes. Se dio el tiempo de explicar el por qué de los tres cambios en el arranque, para que no haya dudas de su táctica de juego para esta ida ante 2 de Mayo. Una situación que fue visto por todos los comunicadores.

"No entendí, ¿A que te refieres? ¿Prioridades? ¿Por qué? ¿Campeonato local o Copa Libertadores? Jugamos de la misma manera, solamente hice tres cambios en la parte de arriba. El partido como se dio el primer tiempo requería de eso […] Por eso cuando me preguntas de prioridades… ¿Me preguntaste no? ¿Me estás preguntando por qué hice las cosas? Entonces yo creo que el partido requería de esas características de futbolista. No hay otra cosa. Todavía quedan 90 minutos. ¿Incomoda perder de esa manera? Imagínate como estoy yo. Esto es fútbol", respondió Pablo Guede.

(VIDEO: Mr. Peet Channel)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 entre Alianza Lima vs 2 de Mayo se juega este miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay) con la transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.