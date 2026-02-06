'Puma' Carranza da fuerte comentario sobre Matute de cara al Alianza Lima vs 2 de Mayo: "No es caldera"

Uno de los partidos que generó todo tipo de reacciones fue el Alianza Lima vs 2 de Mayo en Asunción por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Si bien el cuadro blanquiazul parte como favorito pese a la ventaja mínima, es claro que hay cambios que debe hacer para poder revertir el marcador. En medio de ello, José Luis 'Puma' Carranza opinó sobre la localía del plantel en Matute, indicando que no es un factor a tomar en cuenta.

José Luis 'Puma' Carranza opina de Matute

Durante el programa "La Interna", el 'Puma' estuvo hablando del desempeño de Alianza Lima ante 2 de Mayo, hasta que le indicaron que la vuelta iba a ser en la 'Caldera' de Matute. Ante este calificativo, el ídolo de Universitario respondió rápidamente y aseguró que el recinto deportivo de La Victoria no mete presión, generando un sinfín de reacciones entre los presentes.

Fuera de ello, Carranza mantuvo su calma y dejó en claro que Alianza Lima tiene un buen equipo para poder afrontar esta clase de partidos de Copa Libertadores. Entiende que va a tener a todos sus titulares que transmiten jerarquía en el campo, por lo que es suficiente para salir airoso de Matute.

"¿La caldera de Matute? No, ¿Qué caldera? Es Matute, vas y se acabó. No es caldera. No mete presión. Todos los estadios son iguales. Depende de cómo lo tomen los jugadores va a ser importante. Alianza tiene buen equipo, va a jugar Advíncula, Guerrero, Cantero, Vélez… con eso le basta", manifestó José Luis Carranza.

(VIDEO: TRIVU)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay).