0

'Puma' Carranza da fuerte comentario sobre Matute de cara al Alianza Lima vs 2 de Mayo: "No es caldera"

Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en Matute por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, por lo que 'Puma' Carranza dejó fuerte mensaje.

Diego Medina
José Luis 'Puma' Carranza se refirió al Estadio Matute de Alianza Lima.
José Luis 'Puma' Carranza se refirió al Estadio Matute de Alianza Lima. | Foto: Trivu | Alianza Lima
COMPARTIR

Uno de los partidos que generó todo tipo de reacciones fue el Alianza Lima vs 2 de Mayo en Asunción por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Si bien el cuadro blanquiazul parte como favorito pese a la ventaja mínima, es claro que hay cambios que debe hacer para poder revertir el marcador. En medio de ello, José Luis 'Puma' Carranza opinó sobre la localía del plantel en Matute, indicando que no es un factor a tomar en cuenta.

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano tras indisciplina y denuncia

PUEDES VER: Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

José Luis 'Puma' Carranza opina de Matute

Durante el programa "La Interna", el 'Puma' estuvo hablando del desempeño de Alianza Lima ante 2 de Mayo, hasta que le indicaron que la vuelta iba a ser en la 'Caldera' de Matute. Ante este calificativo, el ídolo de Universitario respondió rápidamente y aseguró que el recinto deportivo de La Victoria no mete presión, generando un sinfín de reacciones entre los presentes.

Fuera de ello, Carranza mantuvo su calma y dejó en claro que Alianza Lima tiene un buen equipo para poder afrontar esta clase de partidos de Copa Libertadores. Entiende que va a tener a todos sus titulares que transmiten jerarquía en el campo, por lo que es suficiente para salir airoso de Matute.

"¿La caldera de Matute? No, ¿Qué caldera? Es Matute, vas y se acabó. No es caldera. No mete presión. Todos los estadios son iguales. Depende de cómo lo tomen los jugadores va a ser importante. Alianza tiene buen equipo, va a jugar Advíncula, Guerrero, Cantero, Vélez… con eso le basta", manifestó José Luis Carranza.

(VIDEO: TRIVU)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Paraguay).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

  2. ¿Alianza Lima o Universitario? Gabriel Costa reveló de qué club es hincha en el fútbol peruano

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano