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Temblor de HOY, viernes 20 de marzo en Perú: reporte del IGP sobre el último sismo, epicentro y magnitud
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre el último sismo, epicentro y magnitud de HOY, viernes 20 de marzo en Perú. Mantente informado sobre los temblores.
Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que es posible que se registren temblores este viernes 20 de marzo. En esta nota podrá acceder al reporte completo y EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional, informando en tiempo real sobre cualquier evento registrado.
PUEDES VER: Temblor del miércoles 18 de marzo en Perú: epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO según el IGP
Temblor de HOY, viernes 20 de marzo en Perú: revisa ÚLTIMAS NOTICIAS del IGP sobre sismos
Bienvenidos
Consulta AQUÍ la última información respecto a los sismos más recientes que se registrarán durante este viernes 20 de marzo. Verifica epicentro, magnitud y más
Conoce el reporte del IGP respecto a los sismos que se registren en el Perú.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu integridad. Si te encuentras en casa o en un edificio, ubícate en zonas seguras previamente identificadas, como junto a columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes. Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
No utilices ascensores ni corras de forma desesperada hacia las salidas, ya que podrías provocar accidentes. Si estás en la calle, mantente lejos de postes, cables eléctricos, fachadas y vidrios. En caso de ir conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que termine el movimiento.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que te permitan afrontar las primeras horas o días después de un desastre. Es importante que esté siempre lista y ubicada en un lugar accesible. Entre los elementos esenciales se incluyen:
- Agua potable (al menos para 2 o 3 días) y alimentos no perecibles como enlatados, galletas o barras energéticas.
- Linterna con pilas adicionales y una radio portátil para mantenerse informado.
- Botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas y personales.
- Mascarillas, alcohol o gel desinfectante y artículos de higiene como papel higiénico y toallas húmedas.
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