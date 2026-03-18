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Temblor HOY, miércoles 18 de marzo en Perú: epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO según el IGP

No te pierdas las últimas incidencias que reporta el IGP en cuanto a movimientos telúricos que se presenten durante el día de HOY, 18 de marzo.

Daniela Alvarado
Temblor en vivo: revisa los últimos sismos HOY, 17 de marzo
Temblor en vivo: revisa los últimos sismos HOY, 17 de marzo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
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AQUÍ podrás encontrar la ÚLTIMA INFORMACIÓN en cuanto a los temblores que puedan suscitarse durante HOY, miércoles 18 de de marzo en el Perú. Revisa los registros puntuales que brinda el Instituto Geofísico del Perú (IGP) minuto a minuto y entérate desde qué parte del territorio se reportan movimientos telúricos.

Temblores en Perú: conoce información del IGP sobre actividad sísmica

PUEDES VER: Temblor del martes 17 de marzo en Perú: magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO registrado por IGP

Sismos en Perú hoy, miércoles 18 de marzo

09:20
18/3/2026

Sismo en Lima hoy, miércoles 18 de marzo

09:14
18/3/2026

Bienvenidos a la cobertura especial de hoy

En este espacio podrán conocer los últimos sismos producidos en Perú.

Recomendaciones ante un temblor

  • Mantén la calma y evita correr o gritar.
  • Ubícate en una zona segura, como bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural.
  • Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer (vidrios, lámparas, repisas).
  • No uses ascensores, siempre escaleras si necesitas evacuar.
  • Protege tu cabeza y cuello con brazos o algún objeto.
  • Apaga cocina o fuentes de fuego si es seguro hacerlo.
  • Ten lista tu mochila de emergencia con lo básico.
  • No salgas corriendo durante el sismo, espera a que termine.
  • Evacúa ordenadamente después del movimiento hacia zonas seguras.
  • Revisa posibles daños o fugas de gas antes de volver a usar servicios.

¿Para qué sirven los simulacros?

Los simulacros de sismo se encargan de brindar entrenamiento a las personas, para que así tengan una idea de lo que deben hacer cuando suceda el fenómeno natural. Permite practicar la evacuación, identificar zonas seguras y mejorar tiempos de respuesta.

5 elementos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia

  • Agua potable (mínimo para 1–3 días).
  • Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas).
  • Linterna y pilas (o linterna recargable).
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Documentos importantes (copias de DNI, dinero en efectivo).

Canales de información del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda datos sobre los sismos desde su sitio web oficial, también a través de la aplicación móvil "Sismos Perú", y las redes sociales (Facebook, X/Twitter).

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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