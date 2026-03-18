Temblor HOY, miércoles 18 de marzo en Perú: epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO según el IGP

AQUÍ podrás encontrar la ÚLTIMA INFORMACIÓN en cuanto a los temblores que puedan suscitarse durante HOY, miércoles 18 de de marzo en el Perú. Revisa los registros puntuales que brinda el Instituto Geofísico del Perú (IGP) minuto a minuto y entérate desde qué parte del territorio se reportan movimientos telúricos.

Sismos en Perú hoy, miércoles 18 de marzo 09:20 Sismo en Lima hoy, miércoles 18 de marzo REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0148

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06

Magnitud: 3.7

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UdjsPDjYo1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026 09:14 Bienvenidos a la cobertura especial de hoy En este espacio podrán conocer los últimos sismos producidos en Perú.

Recomendaciones ante un temblor

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Ubícate en una zona segura, como bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer (vidrios, lámparas, repisas).

No uses ascensores, siempre escaleras si necesitas evacuar.

Protege tu cabeza y cuello con brazos o algún objeto.

Apaga cocina o fuentes de fuego si es seguro hacerlo.

Ten lista tu mochila de emergencia con lo básico.

No salgas corriendo durante el sismo, espera a que termine.

Evacúa ordenadamente después del movimiento hacia zonas seguras.

Revisa posibles daños o fugas de gas antes de volver a usar servicios.

¿Para qué sirven los simulacros?

Los simulacros de sismo se encargan de brindar entrenamiento a las personas, para que así tengan una idea de lo que deben hacer cuando suceda el fenómeno natural. Permite practicar la evacuación, identificar zonas seguras y mejorar tiempos de respuesta.

5 elementos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia

Agua potable (mínimo para 1–3 días).

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas).

Linterna y pilas (o linterna recargable).

Botiquín de primeros auxilios.

Documentos importantes (copias de DNI, dinero en efectivo).

Canales de información del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda datos sobre los sismos desde su sitio web oficial, también a través de la aplicación móvil "Sismos Perú", y las redes sociales (Facebook, X/Twitter).