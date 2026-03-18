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Temblor HOY, miércoles 18 de marzo en Perú: epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO según el IGP
No te pierdas las últimas incidencias que reporta el IGP en cuanto a movimientos telúricos que se presenten durante el día de HOY, 18 de marzo.
AQUÍ podrás encontrar la ÚLTIMA INFORMACIÓN en cuanto a los temblores que puedan suscitarse durante HOY, miércoles 18 de de marzo en el Perú. Revisa los registros puntuales que brinda el Instituto Geofísico del Perú (IGP) minuto a minuto y entérate desde qué parte del territorio se reportan movimientos telúricos.
PUEDES VER: Temblor del martes 17 de marzo en Perú: magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO registrado por IGP
Sismos en Perú hoy, miércoles 18 de marzo
Sismo en Lima hoy, miércoles 18 de marzo
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0148
Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06
Magnitud: 3.7
Profundidad: 46km
Latitud: -12.63
Longitud: -76.82
Intensidad: II-III Chilca
Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UdjsPDjYo1
Bienvenidos a la cobertura especial de hoy
En este espacio podrán conocer los últimos sismos producidos en Perú.
Recomendaciones ante un temblor
- Mantén la calma y evita correr o gritar.
- Ubícate en una zona segura, como bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural.
- Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer (vidrios, lámparas, repisas).
- No uses ascensores, siempre escaleras si necesitas evacuar.
- Protege tu cabeza y cuello con brazos o algún objeto.
- Apaga cocina o fuentes de fuego si es seguro hacerlo.
- Ten lista tu mochila de emergencia con lo básico.
- No salgas corriendo durante el sismo, espera a que termine.
- Evacúa ordenadamente después del movimiento hacia zonas seguras.
- Revisa posibles daños o fugas de gas antes de volver a usar servicios.
¿Para qué sirven los simulacros?
Los simulacros de sismo se encargan de brindar entrenamiento a las personas, para que así tengan una idea de lo que deben hacer cuando suceda el fenómeno natural. Permite practicar la evacuación, identificar zonas seguras y mejorar tiempos de respuesta.
5 elementos que no pueden faltar en tu mochila de emergencia
- Agua potable (mínimo para 1–3 días).
- Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas).
- Linterna y pilas (o linterna recargable).
- Botiquín de primeros auxilios.
- Documentos importantes (copias de DNI, dinero en efectivo).
Canales de información del IGP
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda datos sobre los sismos desde su sitio web oficial, también a través de la aplicación móvil "Sismos Perú", y las redes sociales (Facebook, X/Twitter).
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