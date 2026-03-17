0
EN VIVO
Real Madrid vs Manchester City por la Champions League

Temblor HOY, martes 17 de marzo en Perú: magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO registrado por IGP

El IGP registra cada movimiento telúrico que se presente en el país y AQUÍ podrás revisar de cerca la ÚLTIMA INFORMACIÓN de hoy, 17 de marzo.

Daniela Alvarado
Temblores en Perú: conoce información del IGP sobre actividad sísmica
Temblores en Perú: conoce información del IGP sobre actividad sísmica | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Sigue AQUÍ las últimas incidencias en cuanto a movimientos telúricos, según lo que informa minuto a minuto el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota podrás encontrar el epicentro, magnitud y demás datos clave que se necesitan conocer sobre los sismos que puedan presentarse HOY, martes 17 de marzo.

Este 17 de marzo habrá nuevo corte de luz en distritos de Lima

PUEDES VER: ¡10 horas sin luz en Lima y Callao! 8 distritos serán afectados con el corte este martes 17 de marzo

Sismos en Perú hoy, martes 17 de marzo: estos son los temblores registrados por IGP

09:45
17/3/2026

Temblor se registró hoy, martes 17 de marzo, en Chilca, Cañete-Lima

09:44
17/3/2026

Bienvenidos a la cobertura de hoy.

En este espacio podrás conocer los últimos sismos registrados en Perú hoy.

¿Cuál es la función del IGP?

El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.

¿Cuál es la diferencia entre un temblor y terremoto?

Temblor se usa para movimientos leves sin daños, y terremoto es utilizado solo para sismos fuertes que suceden en la tierra y traen consigo destrucción y víctimas.

Cosas que debes tener en una mochila de emergencia

  • Agua potable (botellas para al menos 24 horas).
  • Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas).
  • Linterna con pilas de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información oficial.
  • Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.
  • Cargador portátil para el celular.

Recomendaciones durante un temblor

  • Mantén la calma y evita correr o gritar.
  • Ubícate en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas.
  • Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios.
  • Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.

Lo que NO debes hacer durante un temblor

  • No usar ascensores.
  • No correr hacia las escaleras en pleno movimiento.
  • No pararte cerca de ventanas o vitrinas.
  • No encender fuego o fósforos si puede haber fuga de gas.
  • No empujar ni generar pánico entre las personas.
  • No regresar por objetos personales durante el movimiento.
  • No usar el teléfono innecesariamente, para no saturar las líneas.
  • No permanecer cerca de fachadas, balcones o cables eléctricos.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Día del Hombre: ¿se celebra el 19 de marzo o 19 de noviembre? Conoce la fecha oficial y por qué se festeja

  2. Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes del 15 de marzo

  3. ¡10 horas sin luz en Lima y Callao! 8 distritos serán afectados con el corte este martes 17 de marzo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano