Temblor HOY, martes 17 de marzo en Perú: magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO registrado por IGP

Sigue AQUÍ las últimas incidencias en cuanto a movimientos telúricos, según lo que informa minuto a minuto el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota podrás encontrar el epicentro, magnitud y demás datos clave que se necesitan conocer sobre los sismos que puedan presentarse HOY, martes 17 de marzo.

Sismos en Perú hoy, martes 17 de marzo: estos son los temblores registrados por IGP 09:45 Temblor se registró hoy, martes 17 de marzo, en Chilca, Cañete-Lima REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0146

Fecha y Hora Local: 17/03/2026 07:03:12

Magnitud: 3.7

Profundidad: 48km

Latitud: -12.65

Longitud: -76.83

Intensidad: III Chilca

Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/zCp65sZ0wD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 17, 2026 09:44 Bienvenidos a la cobertura de hoy. En este espacio podrás conocer los últimos sismos registrados en Perú hoy.

¿Cuál es la función del IGP?

El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.

¿Cuál es la diferencia entre un temblor y terremoto?

Temblor se usa para movimientos leves sin daños, y terremoto es utilizado solo para sismos fuertes que suceden en la tierra y traen consigo destrucción y víctimas.

Cosas que debes tener en una mochila de emergencia

Agua potable (botellas para al menos 24 horas).

Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas).

Linterna con pilas de repuesto.

Botiquín de primeros auxilios.

Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información oficial.

Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.

Cargador portátil para el celular.

Recomendaciones durante un temblor

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Ubícate en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas.

Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios.

Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.

Lo que NO debes hacer durante un temblor