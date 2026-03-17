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Temblor HOY, martes 17 de marzo en Perú: magnitud y epicentro del ÚLTIMO SISMO registrado por IGP
El IGP registra cada movimiento telúrico que se presente en el país y AQUÍ podrás revisar de cerca la ÚLTIMA INFORMACIÓN de hoy, 17 de marzo.
Sigue AQUÍ las últimas incidencias en cuanto a movimientos telúricos, según lo que informa minuto a minuto el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta nota podrás encontrar el epicentro, magnitud y demás datos clave que se necesitan conocer sobre los sismos que puedan presentarse HOY, martes 17 de marzo.
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Sismos en Perú hoy, martes 17 de marzo: estos son los temblores registrados por IGP
Temblor se registró hoy, martes 17 de marzo, en Chilca, Cañete-Lima
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 17, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0146
Fecha y Hora Local: 17/03/2026 07:03:12
Magnitud: 3.7
Profundidad: 48km
Latitud: -12.65
Longitud: -76.83
Intensidad: III Chilca
Referencia: 18 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/zCp65sZ0wD
Bienvenidos a la cobertura de hoy.
En este espacio podrás conocer los últimos sismos registrados en Perú hoy.
¿Cuál es la función del IGP?
El IGP se encarga de monitorear sismos, volcanes, glaciares y fenómenos climáticos, proporcionando datos en tiempo real para proteger y advertir a la comunidad ante un evento catastrófico.
¿Cuál es la diferencia entre un temblor y terremoto?
Temblor se usa para movimientos leves sin daños, y terremoto es utilizado solo para sismos fuertes que suceden en la tierra y traen consigo destrucción y víctimas.
Cosas que debes tener en una mochila de emergencia
- Agua potable (botellas para al menos 24 horas).
- Alimentos no perecibles (enlatados, barras energéticas, galletas).
- Linterna con pilas de repuesto.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Radio portátil a pilas o con manivela para escuchar información oficial.
- Documentos importantes (copias de DNI, seguro, contactos) en una bolsa impermeable.
- Cargador portátil para el celular.
Recomendaciones durante un temblor
- Mantén la calma y evita correr o gritar.
- Ubícate en una zona segura, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas.
- Aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Si estás en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos y edificios.
- Si estás conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro.
Lo que NO debes hacer durante un temblor
- No usar ascensores.
- No correr hacia las escaleras en pleno movimiento.
- No pararte cerca de ventanas o vitrinas.
- No encender fuego o fósforos si puede haber fuga de gas.
- No empujar ni generar pánico entre las personas.
- No regresar por objetos personales durante el movimiento.
- No usar el teléfono innecesariamente, para no saturar las líneas.
- No permanecer cerca de fachadas, balcones o cables eléctricos.
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