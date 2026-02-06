0

Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

Alianza Lima tomó una decisión sobre la continuidad o no de Carlos Zambrano de cara al 2026 tras un acto de indisciplina y denuncia.

Luis Blancas
Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano tras indisciplina y denuncia
Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano tras indisciplina y denuncia | Composición: Líbero
Alianza Lima está tomando decisiones administrativas después de varias jornadas en las que Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano estuvieron involucrados en actos de indisciplina y enfrentaron denuncias por parte de una mujer argentina de 22 años mientras los futbolistas se concentraban en Uruguay. El periodista José Varela informó que el defensor central no seguirá en el equipo íntimo.

Sergio Peña y Miguel Trauco fueron despedidos de Alianza Lima.

"Carlos Zambrano tampoco continuará en Alianza Lima, siguiendo los pasos de Miguel Trauco y Sergio Peña. La institución blanquiazul enfrenta dificultades con el entorno del jugador para alcanzar un acuerdo que permita rescindir el contrato vigente", afirmó el comunicador en su cuenta de X.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

