¡Atención! Filtran que Alianza Lima pagó fuerte suma para rescindir contrato de Miguel Trauco

Alianza Lima recientemente anunció la desvinculación de Sergio Peña y Miguel Trauco tras el escándalo de indisciplina durante la pretemporada y ser denunciados por una presunta violación. Ambos jugadores continuarán sus carreras lejos de La Victoria. En medio de ello, ahora se conoció que la directiva blanquiazul tuvo que pagar una gran suma de dinero al lateral para concretar su salida.

Alianza Lima pagó fuerte suma para rescindir contrato de Miguel Trauco

Alianza Lima tenía definido que ninguno de los jugadores que fueron apartados por indisciplina continúen en el equipo para lo que resta de la temporada, por lo que se puso a trabajar en sus salidas. En ese contexto, el periodista deportivo Gerson Cuba sorprendió al revelar detalles de como se dio la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco.

Según indicó, durante el programa 'Código Blanquiazul', el volante se marchó sin complicaciones ya que no solicitó ningún pago. Sin embargo, la situación fue diferente con Trauco, quien solo renunció al 60 % de su sueldo. Una condición que tuvo que ser aceptada por la directiva.

"Tengo entendido que Sergio Peña se va sin recibir ni un sol, ha rescindido por completo. En el caso de Miguel Trauco, ha resignado el 60 % de su sueldo, con eso se acabó la situación", fue la información que reveló el comunicador.

¿Cuánto le pagó Alianza Lima a Miguel Trauco por rescindir su contrato?

El medio 'Bolavip' informó que Miguel Trauco firmó un contrato por 40 mil dólares mensuales cuando llegó a Alianza Lima. Bajo ese escenario, y considerando que aún le restaban 10 meses de vínculo, el monto total pendiente por cobrar alcanzaba los 400 mil dólares.

En esa línea, y de acuerdo con lo señalado por Gerson Cuba, el club blanquiazul tuvo que asumir el 40 % de dicha cifra para concretar su salida. Es decir, Alianza Lima desembolsó alrededor de 160 mil dólares para poner fin al contrato del exseleccionado peruano.

Miguel Trauco suena para llegar a Unión Comercio

En los últimos días, se conoció que Trauco estaría en conversaciones para poder concretar su regreso a las filas de Unión Comercia y continuar su carrera en la Liga 2. Por el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto sobre este posible fichaje,