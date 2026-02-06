Edwin Cardona, voceado en Alianza Lima, se rindió en elogios por figura blanquiazul: "Mi bebé"

Alianza Lima hizo su estreno con un triunfo 3-1 ante LDU de Quito en la Noche Blanquiazul Femenina 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Dentro de los refuerzos que más destacaron es la volante Geraldine Cardona, hermana del histórico seleccionado colombiano, Edwin, por ende, al término del partido, el futbolista de Atlético Nacional sorprendió con una potente publicación.

Edwin Cardona destacó a futbolista de Alianza Lima

Mediante sus redes sociales, el experimentado jugador de 33 años celebró el primer tanto de la flamante contratación del cuadro de José Letelier frente al elenco ecuatoriano, con un emotivo mensaje resaltando el cariño hacia la deportista.

"Goool mi bebé, Geraldine Cardona", fue el escrito que publicó el ex Junior de Barranquilla en su cuenta oficial de Instagram. Así también, acompañó una instantánea de la anotación de Geraldine en el Estadio de Matute.

Edwin Cardona destacó el gol de su hermana en la Noche Blanquiazul Femenina 2026/Foto: Instagram

Geraldine Cardona se pronunció tras triunfo de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Por su parte, al término de los 90 minutos, Geraldine Cardona se pronunció luego de su debut en la Noche Blanquiazul 2026, y no dudó en evidenciar su gratitud con los hinchas que se hicieron presentes en este evento deportivo.

"Primero, darles el agradecimiento por estar hoy acá, sacar de su tiempo para venir a cumplir y acompañarnos. Las expectativas estaban muy altas y creo que empezamos con el pie derecho", manifestó.

(Video: L1 MAX)

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de que su hermano Edwin Cardona esté presente en un partido de esta temporada. "Estoy muy contenta con el trabajo que se hizo en equipo, lo importante era ganar, se hicieron las cosas bien. Él estaba muy contento, tenía las expectativas altas, de seguro va a venir a verme", sentenció.