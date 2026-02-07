0
EN VIVO
ADT vs Sport Boys
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC

Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

Alianza Lima todavía no hace oficial la salida del defensa Carlos Zambrano por un motivo en especial. Libero conoció en exclusiva la postura que mantiene el 'Káiser'.

Solange Banchon
La sólida postura que mantiene Carlos Zambrano mientras define su futuro en Alianza Lima
La sólida postura que mantiene Carlos Zambrano mientras define su futuro en Alianza Lima | LIBERO
COMPARTIR

Semanas después de que Carlos Zambrano estuviera involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años, junto con los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima, anunció oficialmente las salidas del lateral y el volante, sin embargo, lo que sorprendió a los hinchas es que todavía no se comunique la separación del experimentado zaguero con pasado en Boca Juniors de Matute. ¿Qué pasó?

Alianza Atlético lanzó comunicado respecto a posible postergación del duelo ante Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Partido Alianza Lima vs Alianza Atlético será postergado? 'Vendaval' emitió comunicado oficial

Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

Existieron algunos rumores que indicaron que, la escuadra victoriana estaba analizando un posible perdón al 'Káiser', no obstante, Líbero pudo conocer en su edición impresa que actualmente la desvinculación del defensa de 36 años no viene siendo nada fácil.

Zambrano exige una millonaria liquidación para dejar de ser jugador de Alianza Lima, lo que implica un pago completo ante una eventual resolución de contrato que desea el cuadro íntimo. El entorno del 'León' se mantiene firme con esta postura y no están de acuerdo en tener que reducir la cantidad solicitada.

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano tiene una firme postura tras conocerse que Alianza Lima no anuncia su salida

Alianza Lima envió carta de pre-aviso de despido a Carlos Zambrano

De acuerdo a la información que brindó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares a través de sus redes sociales, Alianza Lima ya le envió la carta de pre-aviso de despido, tal y como sucedió anteriormente con Miguel Trauco y Sergio Peña.

Carlos Zambrano

Alianza Lima envió carta de pre-aviso a Carlos Zambrano

En esa misma línea, el experto en derecho deportivo también se refirió a la chance que su salida se defina en otra etapa judicial. "El club busca desvincularlo definitivamente pero el proceso avanza por la vía legal si no hay acuerdo", precisó en su cuenta de 'X'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal perdió 3-2 ante importante rival y preocupa a sus hinchas en la temporada 2026

  2. Ex selección peruana expresó su emoción por firmar por Universitario: "Mucha alegría"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano