Semanas después de que Carlos Zambrano estuviera involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual contra una joven argentina de 22 años, junto con los futbolistas Miguel Trauco y Sergio Peña, Alianza Lima, anunció oficialmente las salidas del lateral y el volante, sin embargo, lo que sorprendió a los hinchas es que todavía no se comunique la separación del experimentado zaguero con pasado en Boca Juniors de Matute. ¿Qué pasó?

Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

Existieron algunos rumores que indicaron que, la escuadra victoriana estaba analizando un posible perdón al 'Káiser', no obstante, Líbero pudo conocer en su edición impresa que actualmente la desvinculación del defensa de 36 años no viene siendo nada fácil.

Zambrano exige una millonaria liquidación para dejar de ser jugador de Alianza Lima, lo que implica un pago completo ante una eventual resolución de contrato que desea el cuadro íntimo. El entorno del 'León' se mantiene firme con esta postura y no están de acuerdo en tener que reducir la cantidad solicitada.

Carlos Zambrano tiene una firme postura tras conocerse que Alianza Lima no anuncia su salida

Alianza Lima envió carta de pre-aviso de despido a Carlos Zambrano

De acuerdo a la información que brindó el abogado internacional Marcelo Bee Sellares a través de sus redes sociales, Alianza Lima ya le envió la carta de pre-aviso de despido, tal y como sucedió anteriormente con Miguel Trauco y Sergio Peña.

En esa misma línea, el experto en derecho deportivo también se refirió a la chance que su salida se defina en otra etapa judicial. "El club busca desvincularlo definitivamente pero el proceso avanza por la vía legal si no hay acuerdo", precisó en su cuenta de 'X'.