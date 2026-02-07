¿Partido Alianza Lima vs Alianza Atlético será postergado? 'Vendaval' emitió comunicado oficial

Alianza Lima tendrá un duro reto ante 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 1 de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026. Posterior a este encuentro, los victorianos jugarán contra Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura, sin embargo, en las últimas horas existió una incertidumbre sobre si el cotejo iba a disputarse debido a un comunicado que fue propalado en redes sociales.

¿Partido Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026 será postergado?

En tal sentido, a través de su cuenta oficial de 'X', anteriormente Twitter, el 'Vendaval' se pronunció de manera pública y descartó que el compromiso frente a los blanquiazules tenga que postergarse.

"La Asociación Deportiva Sullana - Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que es totalmente falso el comunicado que viene circulando en redes sociales sobre una supuesta postergación del partido programado para el sábado 14 de febrero de 2026 ante el Club Alianza Lima", indicó el conjunto norteño.

Alianza Atlético descartó postergación del partido ante Alianza Lima por el Apertura 2026/Foto: X

Al respecto, la escuadra sullanense aseguró que dicho escrito que había sido difundido en las plataformas sociales correspondía a una noticia falsa, razón por la cual, aquel cotejo se desarrollaría con total normalidad en la fecha y horario establecido por la Liga 1 2026.

"Dicha información no ha sido emitida por nuestra institución y corresponde a un documento alterado, por lo que constituye una noticia falsa. El partido ante Alianza Lima se mantiene programado conforme al fixture oficial. Exhortamos a nuestros hinchas y al público en general a informarse únicamente por nuestros canales oficiales", acotaron.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: fecha y horario del partido

Vale enfatizar que el encuentro entre Alianza Lima vs Alianza Atlético quedó pactado para llevarse a cabo el sábado 14 de febrero, válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo a las 20:00 horas locales. El minuto a minuto irá vía la señal de L1 MAX.