Polémico árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

Alianza Lima ya se enfoca en lo que será la revancha ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede buscará remonta la serie en casa y conseguir su clasificación. Para este partido, la Conmebol sorprendió al designar a un inédito árbitro, que en el pasado fue acusado de beneficiar a los blanquiazules.

Árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la primera fase de la Conmebol Libertadores apunta a ser uno de lo partidos más destacados de la semana. Por lo que los ojos de los hinchas estarán puestos en la transmisión. Precisamente, para este cotejo, la Conmebol designó al árbitro brasileño Flavio De Souza.

Conmebol designó a Flavio de Souza como árbitro para el Alianza Lima vs 2 de Mayo.

De Souza es considerado como uno de los mejores de su país y ha sido seleccionado para dirigir varios partidos en los torneos de clubes de la Conmebol e incluso de las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, pese a su trayectoria, en el pasado fue señalado por la prensa internacional de beneficiar a la escuadra victoriana.

Esto sucedió durante la llave entre Alianza Lima y Deportes Iquique en la última temporada, donde el medio 'Chilevisión' acusó al colegiado brasileño de no haber sancionado un evidente penal en contra de los 'íntimos'. Una situación que pudo cambiar la historia del juego y que remarcaron en una nota web.

Prensa chilena cuestionó a Flavio de Souza por no cobrar un penal contra Alianza Lima.

Ese partido acabó con una victoria blanquiazul por 2-1 y dejó a los chilenos con el mal sabor de haber perdido en casa. Además de que dejó el camino para que Alianza consiga su clasificación.

Terna arbitral para el Alianza Lima vs 2 de Mayo