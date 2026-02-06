0

Polémico árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

Alianza Lima buscará remontar la serie ante 2 de Mayo en Matute y la Conmebol sorprendió al designar a un árbitro que fue señalado por presuntamente beneficiar a los 'íntimos'.

Angel Curo
Árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá la vuelta ante 2 de Mayo
Árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá la vuelta ante 2 de Mayo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima ya se enfoca en lo que será la revancha ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. El equipo de Pablo Guede buscará remonta la serie en casa y conseguir su clasificación. Para este partido, la Conmebol sorprendió al designar a un inédito árbitro, que en el pasado fue acusado de beneficiar a los blanquiazules.

Revelan que Alianza Lima evalúa perdonar a jugador separado por indisciplina

PUEDES VER: ¡Sorpresa! Revelan que Alianza Lima evalúa perdonar a jugador separado por indisciplina: "Solución"

Árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

El partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la primera fase de la Conmebol Libertadores apunta a ser uno de lo partidos más destacados de la semana. Por lo que los ojos de los hinchas estarán puestos en la transmisión. Precisamente, para este cotejo, la Conmebol designó al árbitro brasileño Flavio De Souza.

Alianza Lima vs 2 de Mayo

Conmebol designó a Flavio de Souza como árbitro para el Alianza Lima vs 2 de Mayo.

De Souza es considerado como uno de los mejores de su país y ha sido seleccionado para dirigir varios partidos en los torneos de clubes de la Conmebol e incluso de las Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, pese a su trayectoria, en el pasado fue señalado por la prensa internacional de beneficiar a la escuadra victoriana.

Esto sucedió durante la llave entre Alianza Lima y Deportes Iquique en la última temporada, donde el medio 'Chilevisión' acusó al colegiado brasileño de no haber sancionado un evidente penal en contra de los 'íntimos'. Una situación que pudo cambiar la historia del juego y que remarcaron en una nota web.

Flavio de Souza, Alianza Lima

Prensa chilena cuestionó a Flavio de Souza por no cobrar un penal contra Alianza Lima.

Ese partido acabó con una victoria blanquiazul por 2-1 y dejó a los chilenos con el mal sabor de haber perdido en casa. Además de que dejó el camino para que Alianza consiga su clasificación.

Terna arbitral para el Alianza Lima vs 2 de Mayo

  • Árbitro principal: Flavio de Souza (Brasil)
  • Primer asistente: Rafael Alves (Brasil)
  • Segundo asistente: Rafael Alves (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
  • VAR: Rodrigo D'Alonso (Brasil)
  • AVAR: Diego Pombo (Brasil)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Polémico árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

  2. Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

  3. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 6 de febrero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano