¿Penales o tiempo extra en caso de empate entre Alianza Lima y 2 de Mayo? Conmebol confirma la regla

Alianza Lima y 2 de Mayo tienen una cita en Matute por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El primer choque fue favorable a los paraguayos con una ventaja de 1-0, por lo que ahora el cuadro de Pablo Guede está en la obligación de conseguir una victoria para remontar la llave o, en su defecto, igualarlo en tiempo regular. Bajo este panorama, Conmebol hizo oficial el Manual de Competencia para saber si habrá tiempo extra o definición de penales.

¿Penales o tiempo extra en caso de empate entre Alianza Lima vs 2 de Mayo?

En caso el marcador global quede igualado (1-1, 2-2, entre otros), Conmebol ha hecho oficial que se mantendrá la normativa de definir el desempate con tanda de penales de manera directa. No habrá tiempo extra al término de los últimos 90 minutos regulares, por lo que el cuadro blanquiazul necesita sellar su remontada en un cotejo.

"El el caso de igualdad de puntos en la Fase Preliminar, Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinal, se utilizarán los siguientes criterios de desempate, en el siguiente orden: 1. Mayor diferencia de goles. 2. Si aún así persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal, conforme a las normas de la IFAB/FIFA, hasta definir al ganador", informó el Manual de la Conmebol Libertadores 2026.

Reglamento de la Conmebol Libertadores 2026.

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

Dado que el primer partido ante 2 de Mayo lo perdió por 1-0, Alianza Lima necesita ganar por una diferencia de dos goles para sellar su clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 de manera directa. Debe ser un marcador de 2-0, 3-1, 4-2, entre otros resultados que no afecte al marcador global.

En caso Alianza Lima derrote a 2 de Mayo por la mínima diferencia (1-0, 2-1, 3-2, entre otros), todo se definirá en tanda de penales con cinco tiros para cada elenco. Aquel equipo que convierta más goles en esta instancia será quien avance a la siguiente ronda de la Libertadores para enfrentar a Sporting Cristal en la Fase 2.

Otro resultado ajeno a lo mostrado anteriormente, como empate o derrota de Alianza Lima en Matute, sentenciará la eliminación inmediata de los blanquiazules en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro de Pablo Guede se quedaría sin torneo internacional y solo se enfocaría en el certamen local.