- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs 2 de Mayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿Seguridad? El historial de Alejandro Duarte en la Copa Libertadores que genera debate en Alianza Lima
Ante la lesión de Viscarra en Alianza Lima, el ex Sporting Cristal volverá a atajar en el torneo y así le fue hace algunos años.
El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, sufrió un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho y se comentó que se perdería alrededor de 7 partidos. Para esto el club ya había asegurado a Alejandro Duarte, ex Cristal con experiencia internacional. Si bien perdió continuidad hace algunos años, hoy podría ser la figura de los blanquiazules.
PUEDES VER: Alianza Lima alista sorpresa de último momento para vencer a 2 de Mayo: "Desde el vamos"
¿Cómo le fue a Duarte en la Libertadores?
Alejandro Duarte fue el arquero de Sporting Cristal en sus presentaciones en la Copa Libertadores de los años 2021 y 2022, en total fue titular en 12 partidos. Enfrentó a rivales de gran presencia en Sudamérica como Flamengo, Sao Paulo, Racing. Su única victoria fue en 2022, cuando Sporting Cristal venció de local 2-0 a Rentistas de Uruguay.
Alejandro Duarte con la camiseta de Sporting Cristal
Una lesión lo hizo estar mucho tiempo fuera de las canchas y cuando volvió solo lo veían en el banco de suplentes. La lesión de Viscarra le ha abierto la posibilidad de ser titular en Alianza Lima, justo en el año que tienen grandes retos en la Libertadores y quieren ser campeones en la Liga 1. De clasificar, también sería el arquero titular en la llave de ida y vuelta ante Sporting Cristal por la fase 2.
Resumen estadístico de Duarte en esos 12 partidos:
- Partidos jugados: 12 (todos de titular).
- Victorias: 1
- Empates: 3
- Derrotas: 8
- Vallas invictas: 2 (ambas contra Rentistas de Uruguay).
Siendo sinceros, los números de Alejandro Duarte no son nada alentadores para su reestreno en la Copa Libertadores. Lo cierto es que en su momento demostró ser un gran arquero, con Alianza Lima podría empezar a tener su revancha y de a pocos ir cambiando su historial negativo. Hoy ante 2 de Mayo es de vital importancia que sea figura.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90