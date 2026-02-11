Alianza Lima alista sorpresa de último momento para vencer a 2 de Mayo: "Desde el vamos"

Si hay algo que muchos hinchas de Alianza Lima han esperado es el partido de HOY. Los blanquiazules vienen de caer 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay, por lo que están obligados a ganar en Matute si quieren clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Esta vez no habrá experimentos, parece que Pablo Guede está decidido a poner su mejo equipo.

La sorpresa de Alianza Lima vs 2 de Mayo

Según el periodista Edu Sobrino, el DT blanquiazul apostará por jugar con dos delanteros: Paolo Guerrero y Federico Girotti. Así es como habrían venido trabajando en los últimos días, aunque no se descarta un cambio a último momento. Veremos como le funciona esta alineación, ya que esta vez el argentino no jugará como extremo. Son dos delanteros centro.

Alianza Lima jugaría con doble '9' en Matute | Edu Sobrino

El 'Depredador' viene en un gran nivel desde el año pasado, está anotando goles y no quisiera volver a ser suplente. A pesar de tener 42 años, parece que podría jugar varios años más. El que está en deuda es el ex Talleres, ya que hasta el momento no ha podido anotar de manera oficial con la camiseta blanquiazul. Hoy puede ser el día.

Bajas de Alianza Lima para enfrentar a 2 de Mayo

Esteban Pavez, Guillermo Viscarra, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud son los jugadores que están lesionados, no podrán ser partido del partido de esta noche. A estos jugadores hay que sumarle el ya conocido adiós a los exjugadores como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Aún así, los blanquiazules tienen plantel suficiente para quedarse con el triunfo. Dependerá de ellos.

El partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se jugará hoy miércoles 11 de febrero a las 19:30 horas (hora de Perú). Lo podrás seguir en la señal de ESPN, Disney + y en Youtube por Telefe.