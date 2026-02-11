Reimond Manco lanzó sorpresivo comentario sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Se va a..."

Alianza Lima se juega sus últimas cartas HOY miércoles ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos saldrán al campo con la presión del 1-0 en contra frente al 'Gallo Norteño', por la vuelta de la Fase 1 de la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, previo al compromiso, el exfutbolista Reimond Manco opinó sobre el técnico del cuadro victoriano Pablo Guede.

Reimond Manco lanzó sorpresivo comentario sobre Pablo Guede en Alianza Lima

En el programa de YouTube 'Mano a Mano', Reimond aprovechó en dejarle un importante consejo al actual estratega argentino, con el objetivo de remontar el resultado obtenido en Paraguay. Por consiguiente, dejó en claro que la clave será tratar de poner el 1-1 parcial durante la primera mitad.

Y para ello, según el exjotita, los blanquiazules disponen de una destacada plantilla a fin de hacerse fuertes de locales e imponer su efectividad. Cabe resaltar que, ahora Alianza Lima contará con todo el apoyo de sus hinchas en la Caldera de Matute.

"Guede va a tener que ser inteligente al momento de plantearlo. Tratar de conseguir el gol en el primer tiempo, de lo contrario se va a complicar. Alianza tiene los jugadores y el plantel para poder darle vuelta, pero una cosa es tener y otra hacerlo", expresó.

(Video: YouTube - Mano a Mano)

Bajo esa premisa, el exjugador peruano aseguró que el comando técnico de Pablo Guede tendrá que planificar una renovada estrategia a fin de no tener que complicarse como en el reciente duelo del Torneo Apertura 2026, donde si bien los íntimos se llevaron la victoria, no mostraron su mejor versión.

"El partido con Comerciantes Unidos se presentó de una manera similar de como podría ser el partido del día miércoles. Todos pensábamos que Alianza iba a ganar en Paraguay y nos dimos una sorpresa", sentenció Reimond Manco.