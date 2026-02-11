Ex Universitario dio contundente opinión sobre Federico Girotti en Alianza: "Un delantero que no..."

Federico Girotti es uno de los jugadores de Alianza Lima que llegó como flamante contratación procedente de Talleres de Córdoba. Sin embargo, desde su arribo a La Victoria, el ariete argentino todavía no sabe lo que es marcar con camiseta blanquiazul. Este escenario viene generando diversas reacciones en los hinchas, exfutbolistas y comentaristas deportivos.

Ex Universitario dio rotundo comentario sobre Federico Girotti en Alianza Lima

El debate tomó más fuerza luego de que en las últimas horas se perfile a Girotti como titular para el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo. Bajo ese escenario, el ex Universitario, Mauro Cantoro aseguró que la presencia del atacante extranjero del cuadro íntimo desde al arranque será una gran oportunidad para que los íntimos tengan mayor peso en ofensiva frente a los paraguayos.

Federico Girotti apunta al titularato ante 2 de Mayo en Matute

"Creo que Girotti le puede aportar mucho a Alianza en este partido. Es un delantero que no se queda encasillado en el área con los centrales. Este puede ser el partido en el que se destrabe, el golpe de confianza que necesita. De todas formas, creo que debería jugar junto a Guerrero, actuando un poco más retrasado. Lo veo ansioso, necesita un partido como este", sostuvo en el programa 'Desmarcados' de YouTube.

Así también, el 'Toro' Cantoro dejó un firme consejo al técnico victoriano Pablo Guede y pidió que el ex Talleres de Córdoba tenga mayores minutos esta temporada a fin de que pueda consolidarse como titular.

"No podemos decir está para 15 o 20 minutos, creo que es un buen espaldarazo en este momento. Con Inter Miami tuvo dos o tres jugadas que pudo finalizar. También tuvo la chance con 2 de Mayo, pero yo te digo en Matute con Paolo", agregó el ex Universitario.

¿Hasta cuándo es el contrato de Federico Girotti en Alianza Lima?

El ariete gaucho firmó contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2028. Los íntimos se aseguraron con un jugador de talla internacional que se proyecta a tener un gran futuro en el club.