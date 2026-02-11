Jugador de Cienciano impacta tras resaltar la grandeza de Alianza Lima: "Desde el día que llegué"

Uno de los fubolistas que decidió tomar nuevos rumbos en pleno mercado de pases 2026 es el delantero Matías Succar. Luego de tener poca continuidad en Alianza Lima, el atacante fichó por Cienciano donde el último domingo se reencontró con el gol frente a Juan Pablo II por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Jugador de Cienciano resaltó la grandeza de Alianza Lima

Al respecto, recientemente el jugador de 26 años brindó una entrevista en la que se le consultó respecto a la presión que sintió debido a algunas críticas por no poder marcar con los blanquiazules. En tal sentido, Succar admitió que debido a ello aprendió a ser tolerante y a tomar con responsabilidad los comentarios.

Matías Succar jugó 2 temporadas en Alianza Lima/Foto: LIBERO

"Desde el día que llegué a Alianza yo sabía y sé la grandeza del club, lo mediático que es y hoy en esta etapa de redes sociales es aún mucho más fuerte que hace varios años, entonces desde el día uno yo me aislé de todo pero me di cuenta que era inevitable, quieras o no, te llegan cosas, positivas, negativas y aprendí a ser más fuerte", declaró.

(Video: A Presión)

Por otro lado, el actual delantero de Cienciano del Cusco descartó haber sentido un "alivio" por dejar el cuadro íntimo para llegar al 'Papá', sino más bien precisó que sabía que era el momento para asumir nuevos retos en su carrera profesional. Cabe recordar que el ariete peruano no tuvo mucho protagonismo durante su estadía en La Victoria.

"No sentí que era necesario por eso, el alivio lo sentí el domingo que hice el gol, no el día que me fui de Alianza. El año pasado tuve la oportunidad de salir prestado de Alianza y yo aposté a quedarme. No quería salir, a pesar de que las cosas no me habían salido de la mejor manera. Quise quedarme hasta fin de año y seguir intentando, lastimosamente no tuve muchos minutos y a fin de año tenía claro que lo mejor era salir para tener continuidad", agregó.

Matías Succar está a préstamo en Cienciano desde Alianza Lima

Con miras a esta temporada, Alianza Lima decidió ceder a préstamo al deportista Matías Succar a la escuadra imperial. Como se conoce, el atacante aún tiene contrato con el club blanquiazul hasta finales del 2027.