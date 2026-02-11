0
Filtran millonaria suma que Alianza Lima tuvo que pagarle a Carlos Zambrano para que se fuera

Alianza Lima hizo oficial la salida de Carlos Zambrano y ahora se reveló cuál fue el acuerdo al que llegaron ambas partes para la desvinculación formal.

Francisco Esteves
Alianza Lima y el acuerdo con Carlos Zambrano.
Alianza Lima y el acuerdo con Carlos Zambrano. | Foto: Alianza Lima - X.
Hace poco Alianza Lima confirmó mediante un anuncio en sus redes sociales la salida, de manera definitiva, de Carlos Zambrano. El central peruano había cometido indisciplina junto a Sergio Peña y Miguel Trauco durante la pretemporada en Uruguay, a tal punto que terminaron siendo denunciados por una joven argentina de 22 años. Ahora, se filtró cuál fue el acuerdo al que llegaron los blanquiazules y el futbolista.

En su comunicado, la institución de Matute únicamente expresó que ambas partes habían llegado a un pacto para la desvinculación formal del defensor nacional, pero no dio más detalles. Recordemos que recientemente se conoció que el ex Boca Juniors no estaba dispuesto a irse sin cobrar una buena suma de dinero, generando así la molestia de todos los hinchas porque, supuestamente, el 'León' es un aficionado más del club.

Bajo esa premisa, el periodista Gabriel Pacheco informó lo siguiente mediante su cuenta oficial de 'X': "Carlos Zambrano resolvió el día de ayer su desvinculación con Alianza Lima. El club asumirá el pago de un monto cercano a entre el 40 y el 50 por ciento del acuerdo, con lo cual quedó cerrado el tema contractual entre ambas partes".

Alianza Lima

El comunicado de Alianza Lima.

De esta forma, Carlos Zambrano se fue de Alianza Lima recibiendo aproximadamente el 50% de su salario total, es decir de los años que le faltaban por cumplir. Con ello el defensor de la selección peruana cumplió su ciclo en La Victoria de la peor manera posible, ya que llegó para salir tricampeón en el 2023 y tuvo más escándalos mediáticos e indisciplinas que títulos con la escuadra blanquiazul.

¿En qué clubes ha jugado Carlos Zambrano?

Esta ha sido su trayectoria:

  • Academia Cantolao
  • Schalke 04
  • St. Pauli
  • Eintracht Frankfurt
  • Rubin Kazan
  • PAOK
  • Dinamo de Jiev
  • FC Basel
  • Boca Juniors
  • Alianza Lima

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

