Boca Juniors vs Vélez EN VIVO por ESPN: horario, alineaciones y dónde ver la Liga Profesional

Boca Juniors vs Vélez protagonizarán uno de los partidos más emocionantes HOY, domingo 8 de febrero, por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina, encuentro que resultará vital en la pelea por el liderato y promete ser de pronóstico reservado. El compromiso dará inicio a las 8:15 p.m. (hora peruana) y 10:15 p.m. (hora de Argentina). Por su parte, la transmisión estará disponible por las señales de ESPN, Disney Plus y TNT Sports.

Previa del partido Boca Juniors vs Vélez por la Liga Profesional

Boca Juniors llega con la moral arriba tras vencer a Newell’s y ubicarse en cuarto lugar con seis puntos. Los 'Xeneize' han sumado dos victorias y una derrota en lo que va del torneo.

Boca Juniors llega motivado tras vencer por 2-0 a Newell's.

El equipo de Claudio Úbeda se complica si consideramos las lesiones de Ander Herrera, Zeballos, Milton Giménez, Alan Velasco, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios. La buena noticia es el regreso de Miguel Merentiel, listo para ser titular, mientras que Edinson Cavani continuará fuera por molestias lumbares.

Por su parte, Vélez Sarsfield atraviesa un momento sólido en este inicio de temporada, sumando siete puntos manteniéndose invicto en la Zona A con dos triunfos y un empate. Pese a la dura baja del lateral Jano Gordon por rotura de ligamentos, el equipo comandado por Guillermo Barros, confía en el aporte ofensivo de Tobías Andrada y en un sistema que le ha dado equilibrio.

Vélez sigue invicto en el torneo y apunta a mejorar su desempeño.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Vélez?

El enfrentamiento entre Boca Juniors vs Vélez, válido por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina 2026, se disputará este domingo 8 de febrero en las inmediaciones del Estadio José Amalfitani.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Vélez?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países del mundo para que puedas gozar el inicio del partido entre Boca Juniors vs Vélez por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:15 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 10:15 p.m.

México y Centroamérica: 7:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:15 p.m.

España: 3:15 a.m. (del lunes)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Vélez EN VIVO?

El Boca Juniors vs Vélez Sarsfield por la Liga Profesional contará con la transmisión EN VIVO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus para todo el territorio argentino. Por su parte, ESPN transmite el encuentro EN DIRECTO para resto de los países de Sudamérica.

¿Qué canal pasa el partido Boca Juniors vs Vélez?

Argentina: Disney Plus.

Perú, Chile, Colombia y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Panamá: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: TyC Sports, ESPN, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Boca Juniors vs Vélez: posibles alineaciones

Posible alineación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel.

Lista de convocados de Boca Juniors.

Posible alineación de Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; y Dilan Godoy.

Boca Juniors vs Vélez: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Boca Juniors es considerado como el ligero favorito para poder quedarse con el triunfo en su visita a Vélez. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Boca Juniors Empate Vélez Betsson 2.68 2.61 3.20 Betano 2.75 2.65 3.25 Bet365 2.50 2.75 3.10 1xBet 2.67 2.66 3.16 Doradobet 2.66 2.62 3.25

Boca Juniors vs Vélez: historial de enfrentamientos

27/11/2024 | Boca Juniors 3-4 Vélez

16/06/2024 | Boca Juniors 1-0 Vélez

25/02/2023 | Vélez 1-2 Boca Juniors

02/10/2022 | Boca Juniors 1-0 Vélez

09/09/2022 | Vélez 0-0 Boca Juniors

¿En qué estadio juegan Boca Juniors vs Vélez?

El partido entre Boca Juniors vs Vélez Sarsfield se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani. Este recinto está ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y cuenta con una capacidad de 49,540 espectadores.