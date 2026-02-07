0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Boca Juniors vs. Vélez por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde pasan el partido?

Boca Juniors vs. Vélez chocan este domingo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Boca Juniors y Vélez juegan este domingo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Boca Juniors y Vélez juegan este domingo por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. | Foto: Vélez Sarsfield / Boca Juniors
COMPARTIR

Boca Juniors vs. Vélez se enfrentan este domingo 8 de febrero, desde el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

River Plate y Tigre juegan este sábado por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega River Plate vs. Tigre y dónde ver el partido EN VIVO?

Boca Juniors vs. Vélez: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Vélez, por la cuarta fecha del grupo A del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 19:15 horas
  • Perú: 20:15 horas
  • Colombia: 20:15 horas
  • Ecuador: 20:15 horas
  • Bolivia: 21:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 21:15 horas
  • Argentina: 22:15 horas
  • Brasil: 22:15 horas
  • Chile: 22:15 horas
  • Paraguay: 22:15 horas
  • Uruguay: 22:15 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez?

  • Argentina: TNT Sports Premium
  • Brasil: ESPN 4, Disney Plus, Zapping y Sky Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: Fanatiz y Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
  • Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Boca Juniors vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Luego de casi 2 años, los clubes Boca Juniors y Vélez Sarsfield se volverán a ver las caras, ya que en la temporada anterior estaban en grupos distintos y no llegaron a cruzarse en instancias eliminatorias. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A del Torneo Apertura 2026, solo hay un punto que los separa.

Los 'Xeneizes', con 6 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que los lideres Lanús y Platense a no sumen de a tres, de esa forma podrán quedarse con el liderato de su zona. Por su parte, el 'Fortín' tiene el mismo escenario para subir al primer lugar, aunque un empate también podría ayudarlo si los otros clubes pierden en sus respectivos partidos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

Lo más visto

  1. Polémico árbitro acusado de beneficiar a Alianza Lima dirigirá partido de vuelta ante 2 de Mayo

  2. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este sábado 7 de febrero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano