Boca Juniors vs. Vélez por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde pasan el partido?
Boca Juniors vs. Vélez chocan este domingo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Boca Juniors vs. Vélez se enfrentan este domingo 8 de febrero, desde el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Boca Juniors vs. Vélez: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Vélez, por la cuarta fecha del grupo A del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 19:15 horas
- Perú: 20:15 horas
- Colombia: 20:15 horas
- Ecuador: 20:15 horas
- Bolivia: 21:15 horas
- Venezuela: 21:15 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 21:15 horas
- Argentina: 22:15 horas
- Brasil: 22:15 horas
- Chile: 22:15 horas
- Paraguay: 22:15 horas
- Uruguay: 22:15 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez?
- Argentina: TNT Sports Premium
- Brasil: ESPN 4, Disney Plus, Zapping y Sky Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
Boca Juniors vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional
Luego de casi 2 años, los clubes Boca Juniors y Vélez Sarsfield se volverán a ver las caras, ya que en la temporada anterior estaban en grupos distintos y no llegaron a cruzarse en instancias eliminatorias. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A del Torneo Apertura 2026, solo hay un punto que los separa.
Los 'Xeneizes', con 6 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que los lideres Lanús y Platense a no sumen de a tres, de esa forma podrán quedarse con el liderato de su zona. Por su parte, el 'Fortín' tiene el mismo escenario para subir al primer lugar, aunque un empate también podría ayudarlo si los otros clubes pierden en sus respectivos partidos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
