Boca Juniors vs. Vélez por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde pasan el partido?

Boca Juniors vs. Vélez se enfrentan este domingo 8 de febrero, desde el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Boca Juniors vs. Vélez: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Vélez, por la cuarta fecha del grupo A del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 19:15 horas

Perú: 20:15 horas

Colombia: 20:15 horas

Ecuador: 20:15 horas

Bolivia: 21:15 horas

Venezuela: 21:15 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 21:15 horas

Argentina: 22:15 horas

Brasil: 22:15 horas

Chile: 22:15 horas

Paraguay: 22:15 horas

Uruguay: 22:15 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Vélez?

Argentina: TNT Sports Premium

Brasil: ESPN 4, Disney Plus, Zapping y Sky Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Fanatiz y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Boca Juniors vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Luego de casi 2 años, los clubes Boca Juniors y Vélez Sarsfield se volverán a ver las caras, ya que en la temporada anterior estaban en grupos distintos y no llegaron a cruzarse en instancias eliminatorias. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A del Torneo Apertura 2026, solo hay un punto que los separa.

Los 'Xeneizes', con 6 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que los lideres Lanús y Platense a no sumen de a tres, de esa forma podrán quedarse con el liderato de su zona. Por su parte, el 'Fortín' tiene el mismo escenario para subir al primer lugar, aunque un empate también podría ayudarlo si los otros clubes pierden en sus respectivos partidos.