Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO por la Liga Profesional: alineaciones, horario, dónde ver y pronóstico

Tras una victoria agónica ante Deportivo Riestra, Boca Juniors se alista para visitar a Estudiantes por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional desde el estadio Jorge Luis Hirschi. El 'Pincha' llega tras conseguir un empate ante Independiente en su debut. El partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO. Revisa los canales, horarios y más.

PUEDES VER: Boca Juniors debutó en el Torneo Apertura 2026 con un sufrido triunfo ante Deportivo Riestra

Boca Juniors se alista para su próximo compromiso tras su primer encuentro y esta vez su rival será Estudiantes de La Plata. Ambos equipos comparten el Grupo A, donde el actual líder es Platense, con cuatro puntos.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs. Estudiantes?

Boca Juniors afrontará su próximo reto en la Liga Profesional Argentina ante Estudiantes de La Plata. El partido está programado para jugarse el miércoles 28 de enero. Este encuentro es parte de la segunda fecha del campeonato local.

¿A qué hora juega Boca vs. Estudiantes?

Revisa a continuación todos los horarios de diferentes países para que disfrutes del partido de Boca Juniors vs. Estudiantes, que será parte de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional:

México: 7:15 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:15 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:15 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:15 p.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:15 p.m.

España: 2:15 a.m. (día siguiente).

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Estudiantes EN VIVO?

La transmisión del partido entre Boca Juniors y Estudiantes se podrá disfrutar en vivo a través de ESPN y Disney+ en todos los países de Sudamérica. En Argentina, también podrás disfrutar del cotejo vía ESPN Premium. Puedes seguir el minuto a minuto desde Libero.pe.

Boca Juniors vs. Estudiantes: pronóstico y cuánto paga en apuestas

En la previa del partido, Estudiantes apunta a ser levemente favorito para llevarse la victoria ante Boca Juniors. A continuación, las cifras oficiales que se manejan en la previa en diversas casas de apuestas:

Casas de apuestas Estudiantes de La Plata Empate Boca Juniors Betsson 2.68 2.78 3.00 Betano 2.62 2.92 3.10 bet365 2.55 2.85 3.00 1XBET 2.64 2.79 3.04

¿Dónde juega Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata?

El esperado partido entre Boca Juniors vs. Estudiantes se estará jugando en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Este recinto tiene una capacidad de recibir a más de 32 mil espectadores.