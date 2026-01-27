0

Real Madrid vs Benfica EN VIVO por Champions League: pronósticos, horarios y canales

Ver partido Real Madrid vs Benfica por fase liga de la Champions League, desde el estadio Da Luz, de Lisboa. Repasa horarios y canales para seguir el encuentro.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Benfica por la Champions League
Real Madrid se enfrenta a Benfica por la Champions League | Composición: Líbero
Real Madrid se enfrenta a Benfica este miércoles 28 de enero, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 en Argentina, por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League. El duelo se jugará en el estadio Da Luz, de Lisboa, y será transmitido por la señal de ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Real Madrid vs Benfica: previa del partido

El cuadro blanco apenas necesita un empate para asegurar su pase a los octavos de final, aunque buscará la victoria en tierras lusitanas para terminar en la mejor posición posible y cerrar la mayoría de llaves como local.

Por su parte, los dirigidos por José Mourinho se encuentran fuera de zona de clasificación, pero si consiguen un triunfo pueden trepar a puestos de play off, por lo que les urge sumar de a tres.

Recordemos que de acuerdo a este formato, los primeros ocho equipos clasifican directamente a octavos de final, mientras del puesto 9 al 24 jugarán los playoffs para seguir avanzando en el certamen.

Real Madrid

Real Madrid quiere acceder a los octavos de la Champions League.

Real Madrid vs Benfica: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00
  • Portugal: 20:00

Real Madrid vs Benfica: canales

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Argentina:
  • Argentina: Disney Plus
  • Chile: Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • Brasil: TNT, TNT GO, Zapping Claro, Claro TV+, HBO MAX y Vivo Play
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y VIX
  • España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+

Real Madrid vs Benfica: pronósticos y cuotas de apuesta

Real Madrid es favorito para imponerse a Benfica, de acuerdo a los indicado por las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

CasasBenficaEmpateReal
Betsson4.45 4.40 1.75
Te Apuesto 4.39 3.941.76
Inkabet4.45 4.35 1.70
Apuesta Total4.264.221.72
Olimpo4.40 4.401.68

Real Madrid vs Benfica: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Bellingham, Tchouaméni, Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior

Benfica: Trubin, Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Enzo Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Leandro Barreiro, Sudakov y Pavlidis

Real Madrid vs Benfica: últimos enfrentamientos

  • Real Madrid 2-1 Benfica | Champions League 1964-65 (Cuartos)
  • Benfica 5-1 Real Madrid | Champions League 1964-65 (Cuartos)
  • Benfica 5-3 Real Madrid | Champions Legaue 1961-62 (Final)

Real Madrid vs Benfica: estadio

El partido entre Real Madrid y Benfica se jugará en el estadio Da Luz, recinto ubicado en la ciudad de Lisboa y que tiene capacidad para 68,100 espectadores.




Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

