Real Madrid vs Benfica EN VIVO por Champions League: pronósticos, horarios y canales

Real Madrid se enfrenta a Benfica este miércoles 28 de enero, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 en Argentina, por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League. El duelo se jugará en el estadio Da Luz, de Lisboa, y será transmitido por la señal de ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.

Real Madrid vs Benfica: previa del partido

El cuadro blanco apenas necesita un empate para asegurar su pase a los octavos de final, aunque buscará la victoria en tierras lusitanas para terminar en la mejor posición posible y cerrar la mayoría de llaves como local.

Por su parte, los dirigidos por José Mourinho se encuentran fuera de zona de clasificación, pero si consiguen un triunfo pueden trepar a puestos de play off, por lo que les urge sumar de a tres.

Recordemos que de acuerdo a este formato, los primeros ocho equipos clasifican directamente a octavos de final, mientras del puesto 9 al 24 jugarán los playoffs para seguir avanzando en el certamen.

Real Madrid quiere acceder a los octavos de la Champions League.

Real Madrid vs Benfica: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

Portugal: 20:00

Real Madrid vs Benfica: canales

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: Disney Plus

Chile: Disney Plus

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

Brasil: TNT, TNT GO, Zapping Claro, Claro TV+, HBO MAX y Vivo Play

México: FOX One

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y VIX

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+

Real Madrid vs Benfica: pronósticos y cuotas de apuesta

Real Madrid es favorito para imponerse a Benfica, de acuerdo a los indicado por las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Benfica Empate Real Betsson 4.45 4.40 1.75 Te Apuesto 4.39 3.94 1.76 Inkabet 4.45 4.35 1.70 Apuesta Total 4.26 4.22 1.72 Olimpo 4.40 4.40 1.68

Real Madrid vs Benfica: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Bellingham, Tchouaméni, Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior

Benfica: Trubin, Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Enzo Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Leandro Barreiro, Sudakov y Pavlidis

Real Madrid vs Benfica: últimos enfrentamientos

Real Madrid 2-1 Benfica | Champions League 1964-65 (Cuartos)

Benfica 5-1 Real Madrid | Champions League 1964-65 (Cuartos)

Benfica 5-3 Real Madrid | Champions Legaue 1961-62 (Final)

Real Madrid vs Benfica: estadio

El partido entre Real Madrid y Benfica se jugará en el estadio Da Luz, recinto ubicado en la ciudad de Lisboa y que tiene capacidad para 68,100 espectadores.