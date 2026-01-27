- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Real Madrid vs Benfica EN VIVO por Champions League: pronósticos, horarios y canales
Ver partido Real Madrid vs Benfica por fase liga de la Champions League, desde el estadio Da Luz, de Lisboa. Repasa horarios y canales para seguir el encuentro.
Real Madrid se enfrenta a Benfica este miércoles 28 de enero, a partir de las 15:00 hora peruana y 21:00 en Argentina, por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League. El duelo se jugará en el estadio Da Luz, de Lisboa, y será transmitido por la señal de ESPN, además estará disponible por la plataforma Disney Plus.
PUEDES VER: Prensa brasileña señala rendimiento de Erick Noriega tras goleada ante Internacional: "Individualmente..."
Real Madrid vs Benfica: previa del partido
El cuadro blanco apenas necesita un empate para asegurar su pase a los octavos de final, aunque buscará la victoria en tierras lusitanas para terminar en la mejor posición posible y cerrar la mayoría de llaves como local.
Por su parte, los dirigidos por José Mourinho se encuentran fuera de zona de clasificación, pero si consiguen un triunfo pueden trepar a puestos de play off, por lo que les urge sumar de a tres.
Recordemos que de acuerdo a este formato, los primeros ocho equipos clasifican directamente a octavos de final, mientras del puesto 9 al 24 jugarán los playoffs para seguir avanzando en el certamen.
Real Madrid quiere acceder a los octavos de la Champions League.
Real Madrid vs Benfica: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
- Portugal: 20:00
Real Madrid vs Benfica: canales
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina:
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: Disney Plus
- Chile: Disney Plus
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- Brasil: TNT, TNT GO, Zapping Claro, Claro TV+, HBO MAX y Vivo Play
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y VIX
- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+
Real Madrid vs Benfica: pronósticos y cuotas de apuesta
Real Madrid es favorito para imponerse a Benfica, de acuerdo a los indicado por las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.
|Casas
|Benfica
|Empate
|Real
|Betsson
|4.45
|4.40
|1.75
|Te Apuesto
|4.39
|3.94
|1.76
|Inkabet
|4.45
|4.35
|1.70
|Apuesta Total
|4.26
|4.22
|1.72
|Olimpo
|4.40
|4.40
|1.68
Real Madrid vs Benfica: alineaciones probables
Real Madrid: Courtois, Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Güler, Bellingham, Tchouaméni, Mastantuono, Mbappé y Vinícius Júnior
Benfica: Trubin, Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl, Enzo Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Leandro Barreiro, Sudakov y Pavlidis
Real Madrid vs Benfica: últimos enfrentamientos
- Real Madrid 2-1 Benfica | Champions League 1964-65 (Cuartos)
- Benfica 5-1 Real Madrid | Champions League 1964-65 (Cuartos)
- Benfica 5-3 Real Madrid | Champions Legaue 1961-62 (Final)
Real Madrid vs Benfica: estadio
El partido entre Real Madrid y Benfica se jugará en el estadio Da Luz, recinto ubicado en la ciudad de Lisboa y que tiene capacidad para 68,100 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90