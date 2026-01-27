0

Tabla de posiciones de la Champions League: Clasificación y partidos de la última fecha

Se juega la última fecha de la fase liga de la Champions League. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones, los clasificados a los playoffs y a octavos de final.

Jesús Yupanqui
Tabla de la Champions League en la última fecha de la fase liga.
Tabla de la Champions League en la última fecha de la fase liga. | FOTO: Composición Líbero
Se juega la última fecha de la fase liga de la Champions League. Serán 18 partidos que se disputarán en forma simultánea. Hay expectativas por conocer los ocho equipos que clasificarán de manera directa a los octavos y los clubes que disputarán los playoffs.

Tabla de Champions Leagues

Así marcha la clasificación a puertas de disputarse la última fecha de la fase liga:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Arsenal71821
2. Bayern Múnich71318
3. Real Madrid71115
4. Liverpool7615
5. Tottenham7814
6. PSG71013
7. Newcastle71013
8. Chelsea7613
9. Barcelona7513
10. Sporting Lisboa7513
11. Manchester City7413
12. Atlético Madrid7313
13. Atalanta7113
14. Inter7612
15. Juventus7412
16. Dortmund7411
17. Galatasaray7010
18. Qarabag7-210
19. Marsella709
20. Leverkusen7-49
21. Mónaco7-69
22. PSV718
23. Athletic Bilbao7-48
24. Olympiacos7-58
25. Nápoli7-58
26. København7-68
27. Club Brujas7-57
28. FK Bodø/Glimt7-26
29. Benfica7-46
30. Pafos7-66
31. Union Saint-Gilloise7-106
32. Ayax7-126
33. Frankfurt7-94
34. Slavia Praga7-113
35. Villarreal7-101
36. Kairat7-141
  • Del 1 a 8 clasificaron a los octavos de final.
  • Del 9 hasta 24 disputarán los playoffs para acceder a los octavos de final.

Champions League: Programación de partidos

HorariosPartidosCanales
15:00Ajax vs. OlympiacosDisney Plus
15:00Arsenal vs. Kairat AlmatyDisney Plus
15:00Athletic Club vs. Sporting ClubDisney Plus
15:00Atlético Madrid vs. Bodo/GlimtESPN 3 y Disney Plus
15:00Barcelona vs. CopenhagueDisney Plus
15:00Eintracht Fráncfort vs. TottenhamDisney Plus
15:00Bayer Leverkusen vs. VillarrealDisney Plus
15:00Benfica vs. Real MadridESPN 2 y Disney Plus
15:00Borussia Dortmund vs. InterDisney Plus
15:00Club Brujas vs. MarsellaDisney Plus
15:00Liverpool vs. QarabagESPN 4 y Disney Plus
15:00Manchester City vs. GalatasarayDisney Plus
15:00Mónaco vs. JuventusDisney Plus
15:00Nápoles vs. ChelseaDisney Plus
15:00Pafos vs. Slavia PragaDisney Plus
15:00PSG vs. NewcastleDisney Plus
15:00PSV vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus
15:00Royale Union SG vs. AtalantaDisney Plus

Todos los partidos son en simultáneo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

