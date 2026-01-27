- Hoy:
Tabla de posiciones de la Champions League: Clasificación y partidos de la última fecha
Se juega la última fecha de la fase liga de la Champions League. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones, los clasificados a los playoffs y a octavos de final.
Se juega la última fecha de la fase liga de la Champions League. Serán 18 partidos que se disputarán en forma simultánea. Hay expectativas por conocer los ocho equipos que clasificarán de manera directa a los octavos y los clubes que disputarán los playoffs.
PUEDES VER: Barcelona vs Copenhague EN VIVO por ESPN 5: pronóstico, a qué hora juega y canal por Champions League
Tabla de Champions Leagues
Así marcha la clasificación a puertas de disputarse la última fecha de la fase liga:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Arsenal
|7
|18
|21
|2. Bayern Múnich
|7
|13
|18
|3. Real Madrid
|7
|11
|15
|4. Liverpool
|7
|6
|15
|5. Tottenham
|7
|8
|14
|6. PSG
|7
|10
|13
|7. Newcastle
|7
|10
|13
|8. Chelsea
|7
|6
|13
|9. Barcelona
|7
|5
|13
|10. Sporting Lisboa
|7
|5
|13
|11. Manchester City
|7
|4
|13
|12. Atlético Madrid
|7
|3
|13
|13. Atalanta
|7
|1
|13
|14. Inter
|7
|6
|12
|15. Juventus
|7
|4
|12
|16. Dortmund
|7
|4
|11
|17. Galatasaray
|7
|0
|10
|18. Qarabag
|7
|-2
|10
|19. Marsella
|7
|0
|9
|20. Leverkusen
|7
|-4
|9
|21. Mónaco
|7
|-6
|9
|22. PSV
|7
|1
|8
|23. Athletic Bilbao
|7
|-4
|8
|24. Olympiacos
|7
|-5
|8
|25. Nápoli
|7
|-5
|8
|26. København
|7
|-6
|8
|27. Club Brujas
|7
|-5
|7
|28. FK Bodø/Glimt
|7
|-2
|6
|29. Benfica
|7
|-4
|6
|30. Pafos
|7
|-6
|6
|31. Union Saint-Gilloise
|7
|-10
|6
|32. Ayax
|7
|-12
|6
|33. Frankfurt
|7
|-9
|4
|34. Slavia Praga
|7
|-11
|3
|35. Villarreal
|7
|-10
|1
|36. Kairat
|7
|-14
|1
- Del 1 a 8 clasificaron a los octavos de final.
- Del 9 hasta 24 disputarán los playoffs para acceder a los octavos de final.
Champions League: Programación de partidos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Ajax vs. Olympiacos
|Disney Plus
|15:00
|Arsenal vs. Kairat Almaty
|Disney Plus
|15:00
|Athletic Club vs. Sporting Club
|Disney Plus
|15:00
|Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Barcelona vs. Copenhague
|Disney Plus
|15:00
|Eintracht Fráncfort vs. Tottenham
|Disney Plus
|15:00
|Bayer Leverkusen vs. Villarreal
|Disney Plus
|15:00
|Benfica vs. Real Madrid
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Borussia Dortmund vs. Inter
|Disney Plus
|15:00
|Club Brujas vs. Marsella
|Disney Plus
|15:00
|Liverpool vs. Qarabag
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Manchester City vs. Galatasaray
|Disney Plus
|15:00
|Mónaco vs. Juventus
|Disney Plus
|15:00
|Nápoles vs. Chelsea
|Disney Plus
|15:00
|Pafos vs. Slavia Praga
|Disney Plus
|15:00
|PSG vs. Newcastle
|Disney Plus
|15:00
|PSV vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Royale Union SG vs. Atalanta
|Disney Plus
Todos los partidos son en simultáneo.
