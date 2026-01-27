- Hoy:
Barcelona vs Copenhague EN VIVO por ESPN 5: pronóstico, a qué hora juega y canal por Champions League
Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona recibe a Copenhague por la fecha final de la fase liga de la Champions League vía ESPN 5 y Disney Plus.
El partido entre Barcelona vs Copenhague por la fecha final de la Champions League definirá el futuro del cuadro blaugrana en su afán de estar entre los ocho primeros de la clasificación. Este encuentro se disputa el miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN 5 y Disney Plus. Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por Libero.pe.
El equipo de Hansi Flick llega motivado a este encuentro internacional sabiendo que no tiene margen de error si desea poner su nombre entre los 8 mejores de la competencia. Y es que no solo servirá para una estadística a lo largo de la fase liga, sino que le permitirá evitar los playoffs y afrontar directamente la llave de octavos de final.
"Estamos con confianza, pero respetamos al Copenhague, porque ellos también necesitan ganar para pasar. Queremos estar en el Top-8, ese es nuestro objetivo. Nosotros nos centramos en nosotros, en lo que está en nuestras manos. Hay once jugadores que empiezan y otros cinco que pueden acabar. Lo importante es que demuestren que pueden jugar a este nivel. Nosotros siempre nos comportamos como un equipo", declaró Hansi Flick, DT de Barcelona, en conferencia de prensa.
Barcelona encadena dos victorias consecutivas en esta fase liga de Champions League ante Eintracht Frankfurt y Slavia Praga. En el caso de Copenhague, viene de tres partidos seguidos sin conocer de derrotas en este certamen europeo: un empate y dos victorias. De hecho, ya sabe lo que es ganar en España al propinarlo un 2-3 a Villarreal en La Cerámica.
Por el lado del cuadro danés, hay presencia peruana con Marcos López, que a estas alturas se ha consolidado en el once titular de Copenhague para los partidos de temporada como la Champions League. Nuestro compatriota quiere hacer historia y sabe que su elenco necesita de los tres puntos para aspirar a los Playoffs.
Barcelona y Copenhague afrontan un duelo clave de Champions League 2026.
¿A qué hora juega Barcelona vs Copenhague?
El partido entre Barcelona vs Copenhague por la jornada final de Champions League se juega este miércoles 28 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague?
El partido de Champions League entre Barcelona vs Copenhague se verá por la señal en vivo de ESPN 5 para toda Latinoamérica (excepto Argentina y Chile que va por ESPN 2). De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo vía Disney Plus mediante tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales para ver Barcelona vs Copenhague
- Argentina, Chile: ESPN 2, Disney Plus
- Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 5, Disney Plus
- Brasil: Max
- México: TNT Sports, Max, TNT Go
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
Posibles alineaciones de Barcelona vs Copenhague
Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Baldé, Marc Casadó, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.
Copenhague: Dominik Kotarski, Birger Meling, Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos López, Mohamed Elyounoussi, Mads Emil, Viktor Claesson, Elias Achouri, Viktor Dadason y Andreas Cornelius.
Barcelona vs Copenhague: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Barcelona se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Copenhague por la fecha final de la fase liga de Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|BARCELONA
|EMPATE
|COPENHAGUE
|Betsson
|1.13
|9.50
|20.00
|Betano
|1.15
|9.50
|21.00
|Bet365
|1.14
|9.00
|19.00
|1XBet
|1.20
|9.10
|14.50
|Doradobet
|1.13
|9.50
|16.00
Barcelona vs Copenhague: estadísticas e historial
A lo largo de la historia, Barcelona y Copenhague se han enfrentado en dos oportunidades en partidos de Champions League. Conoce el historial de ambos elencos y cómo quedaron sus marcadores en estos choques directos:
- Copenhague 1-1 Barcelona (Champions League 2010)
- Barcelona 2-0 Copenhague (Champions League 2010)
¿Qué necesita Barcelona para clasificar a octavos de final de Champions League 2025-2026?
En primera instancia, Barcelona debe concentrar sí o sí en ganar su partido ante Copenhague en el Spotify Camp Nou. Con ello, ingresa al top 8 para soñar con la clasificación directa a octavos de final de Champions League. Sin embargo, debe aguardar que PSG y Newcastle igualen su compromiso. De resultar un ganador en el partido mencionado, pueden quedar emparejados en puntos, pero en goles lo superan por cinco a los blaugranas.
Otra de las opciones es ver una caída de Chelsea a manos de Nápoli, lo que permitirá que Barcelona acceda sin problemas a octavos de final de Champions League con un triunfo ante Cophenague.