Barcelona vs. Copenhague por la Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Barcelona vs. Copenhague se ven las caras este miércoles 28 de enero, desde el Estadio Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Por ello, en esta nota te dejamos los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este cotejo.

Barcelona vs. Copenhague: horario del partido

Si disfrutas viendo los partidos de la UEFA Champions League y quieres sintonizar el partido entre Barcelona vs. Copenhague, por la última fecha de la fase liga, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs. Copenhague?

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Bolivia: ESPN 5 y Disney Plus

Brasil: MAX

Colombia: ESPN 5 y Disney Plus

Chile: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN 5 y Disney Plus

Perú: ESPN 5 y Disney Plus

Paraguay: ESPN 5 y Disney Plus

Uruguay: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: ESPN 5 y Disney Plus

México: TNT Sports

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Estados Unidos: DAZN

Barcelona vs. Copenhague por la fase liga de Champions League

Será la tercera vez en la historia en la que los clubes Barcelona y Copenhague se enfrentarán en la Champions League. Según la tabla de posiciones de la fase liga, el conjunto catalán está obligado a ganar y con un buen margen de goles para lograr su pase a los octavos de final de forma directa, mientras que el elenco danés también necesita los tres puntos para clasificar a los playoffs.

Si bien los 'Culés', con 13 puntos, ya aseguraron su permanencia en el torneo, también quieren evitar los dieciseisavos para no enfrentarse a otro equipo. Por su parte, los 'Leones' (con 8 unidades) sí tienen el anhelo que ocupar la zona que no desea el Barça, ya que en estos momentos están eliminados, pero de jugar de visitante en el Spotify Camp Nou es muy complicado.