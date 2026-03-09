0
Se descarta el fichaje de conocido delantero en Universitario: "Continuará en el extranjero"

Universitario tiene serios planes de traer a un futbolista para reforzar la delantera y uno de los nombres que se manejaba ha sido descartado.

Jasmin Huaman
Universitario de Deportes pierde posibilidad de fichar a importante delantero.
Universitario de Deportes pierde posibilidad de fichar a importante delantero. | Foto: Composición Líbero
La mala gestión de los fichajes de esta temporada de Universitario ha hecho que empiece a manejarse la idea de traer un nuevo refuerzo antes del cierre de mercado de fichajes, que es el 15 de marzo. En los últimos días se especuló sobre un delantero que juega en el extranjero, pero su llegada se complicó.

Javier Rabanal se sinceró tras derrota de Universitario.

El tiempo le corre en contra a Universitario, ya que tiene pocos días para resolver si finalmente el plantel se queda tal y como está o incluirán nuevos fichajes afrontar la temporada 2026. Los cremas están a pocas semanas de iniciar la doble competición en la Copa Libertadores y sin descuidar la Liga 1.

Futbolista del extranjero no fichará por Universitario

Uno de los nombres que se manejaba para llegar a Universitario era el de Adrián Ugarriza, quien se desempeña actualmente en el fútbol de Israel. Se creía que el jugador podría quedar libre debido a la situación que se vive en el país, pero los planes que tienen para él no implica un regreso a la Liga 1.

“Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco no quedarán libres del Kiryat Shmona. La única forma sería que se suspenda el fútbol en Israel y que la FIFA, por mandato, les otorgue la libertad para fichar por otros clubes. Por ahora, los futbolistas peruanos se encuentran en Barcelona esperando volver a Israel. Sobre Ugarriza, en caso de quedar libre, su entorno considera que tiene mercado para continuar su carrera en el extranjero, explicó Gustavo Peralta a través de sus redes sociales.

Ugarriza no llegará a Universitario.

Ugarriza no llegará a Universitario.

Los hinchas de Universitario de Deportes tenían la esperanza en el fichaje de Adrián Ugarriza, pero finalmente no será así y de suspenderse las actividades deportivas en Israel, se confirma que su objetivo es mantenerse en el extranjero.

Equipos en los que jugó Adrián Ugarriza

  • USMP
  • Universitario
  • Real Garcilaso
  • Alianza Lima
  • Cienciano
  • Sporting Cristal
  • Garcilaso

Jasmin Huaman
