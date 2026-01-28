- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mano Menezes
- Liga 1 2026
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Champions League
Champions League 2026: lista completa de clubes clasificados a octavos de final y playoffs
La Fase de Liga de la UEFA Champions League llegó a su final. Revisa la lista de clubes clasificados a los octavos de final y playoffs de la competición.
Se terminó finalmente la Fase de Liga de la UEFA Champions League 25/26, por lo que ahora se han definido todos los clubes clasificados a los octavos de final de la competición europea y también aquellos que competirán en los playoffs para seguir con vida. En la última fecha se dieron muchas sorpresas, ya que clubes como el Real Madrid terminaron en zona de repechaje y el Benfica se metió en el último minuto de partido.
Clubes clasificados a los octavos de final de la Champions League
Recordemos que del puesto número 1 al 8 de la tabla de posiciones clasificaron directamente a los octavos de final y esperan a su rival, que saldrá de la llave de playoffs entre la casilla número 9 a la 24. Con ello definido, estos son los equipos que accedieron a la siguiente instancia de la Champions League 2026.
La lista está de acuerdo al orden de clasificación, es decir arriba el primer puesto y al final el octavo:
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting Lisboa
- Manchester City
Clubes clasificados a los playoffs de la Champions League
Estos son, también en orden de clasificados, los que están en los playoffs de la Champions League:
- Real Madrid
- Inter de Milán
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brujas
- Galatasaray
- Mónaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica
¿Cómo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?
El sorteo es simple, ya que las posibilidades están reducidas. Resulta que los 8 primeros de la tabla de posiciones, es decir del 9 al 16, serán cabezas de series y se agruparán de dos en dos para definir con qué clubes chocarán desde los puestos 17 al 24, quienes también se agruparán en zonas dobles. Para tenerlo más claro, así será el sorteo:
- 9º y 10º vs 23º y 24º
- 11° y 12° vs 21° y 22°
- 13° y 14° vs 19° y 20°
- 15° y 16° vs 17° y 18°
Es decir, el puesto 9 y 10 pueden enfrentarse al 23 o 24. Por ejemplo, el Real Madrid puede salir sorteado o con el Bodo/Glimt o Benfica, y lo mismo va para el Inter de Milán que se ubica en la décima casilla de la Champions League. Los cabeza de serie cerrarán la llave de los playoffs jugando en su estadio, o sea en condición de local.
¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?
Según la misma UEFA, el sorteo de los playoffs de la Champions League será este mismo viernes 30 de enero desde las 6.00 horas de la mañana en Perú. Asimismo, la transmisión estará totalmente a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericana.
- México y Costa Rica: 5.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 6.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 7.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 9.00 horas
¿Cuándo se juegan los playoffs y octavos de final de la Champions League?
Acá te dejamos el cronograma de todo lo que queda en la Champions League 2026:
- Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
- Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026
- Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90