Champions League 2026: lista completa de clubes clasificados a octavos de final y playoffs

Se terminó finalmente la Fase de Liga de la UEFA Champions League 25/26, por lo que ahora se han definido todos los clubes clasificados a los octavos de final de la competición europea y también aquellos que competirán en los playoffs para seguir con vida. En la última fecha se dieron muchas sorpresas, ya que clubes como el Real Madrid terminaron en zona de repechaje y el Benfica se metió en el último minuto de partido.

Clubes clasificados a los octavos de final de la Champions League

Recordemos que del puesto número 1 al 8 de la tabla de posiciones clasificaron directamente a los octavos de final y esperan a su rival, que saldrá de la llave de playoffs entre la casilla número 9 a la 24. Con ello definido, estos son los equipos que accedieron a la siguiente instancia de la Champions League 2026.

La lista está de acuerdo al orden de clasificación, es decir arriba el primer puesto y al final el octavo:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

Clubes clasificados a los playoffs de la Champions League

Estos son, también en orden de clasificados, los que están en los playoffs de la Champions League:

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

¿Cómo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?

El sorteo es simple, ya que las posibilidades están reducidas. Resulta que los 8 primeros de la tabla de posiciones, es decir del 9 al 16, serán cabezas de series y se agruparán de dos en dos para definir con qué clubes chocarán desde los puestos 17 al 24, quienes también se agruparán en zonas dobles. Para tenerlo más claro, así será el sorteo:

9º y 10º vs 23º y 24º

11° y 12° vs 21° y 22°

13° y 14° vs 19° y 20°

15° y 16° vs 17° y 18°

Es decir, el puesto 9 y 10 pueden enfrentarse al 23 o 24. Por ejemplo, el Real Madrid puede salir sorteado o con el Bodo/Glimt o Benfica, y lo mismo va para el Inter de Milán que se ubica en la décima casilla de la Champions League. Los cabeza de serie cerrarán la llave de los playoffs jugando en su estadio, o sea en condición de local.

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la Champions League?

Según la misma UEFA, el sorteo de los playoffs de la Champions League será este mismo viernes 30 de enero desde las 6.00 horas de la mañana en Perú. Asimismo, la transmisión estará totalmente a cargo de ESPN y Disney Plus para todo el territorio sudamericana.

México y Costa Rica: 5.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 6.00 horas

Bolivia y Venezuela: 7.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 9.00 horas

¿Cuándo se juegan los playoffs y octavos de final de la Champions League?

Acá te dejamos el cronograma de todo lo que queda en la Champions League 2026: