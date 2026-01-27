- Hoy:
River Plate vs Gimnasia EN VIVO por Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver
Este miércoles River Plate recibirá a Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional en el Estadio Más Monumental. La transmisión irá por TNT Sports.
River Plate quiere seguir por la senda del triunfo cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 28 de enero por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro se disputará a partir de las 18:00 horas locales de Perú, asimismo, puedes seguir la transmisión vía las señales de TNT Sports y ESPN5.
Antesala del partido River Plate vs Gimnasia por la Liga Profesional
River Plate se alista para volver a la acción en la Liga Profesional ante el 'Lobo'. Con la sensible baja confirmada de Franco Armani por molestias físicas, el 'Millonario' saldrá a la cancha con el objetivo de hacer respetar su localía y tratar de quedarse con los tres puntos.
El último fin de semana, los dirigidos por el estratega Marcelo Gallardo hicieron su trabajo al dar la sorpresa de visita gracias al tanto de Gonzalo Montiel contra Barracas Central, por lo que llegarán con la moral a tope para poder encadenar una nueva victoria y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
River Plate derrotó a Barracas Central
Gimnasia y Esgrima La Plata, por su parte también dio el golpe de la fecha en su estreno por la Liga Profesional 2026 tras conseguir un valioso triunfo por 2-1 frente a Racing de Gustavo Costas.
Bajo ese escenario, el cuadro que dirige Fernando Zaniratto apunta a seguir siendo protagonista y tendrá como nueva tarea superar a 'La Banda' para reafirmar todo su poderío.
Gimnasia superó a Racing por la Liga Profesional
¿Cuándo juega River Plate vs Gimnasia?
Según la programación oficial, River Plate vs Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este miércoles 28 de enero por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.
¿A qué hora juega River Plate vs Gimnasia?
Las escuadras de River Plate vs Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras por la jornada 2 del Apertura de la Liga Profesional 2026 a las 18:00 horas locales de Perú o las 20:00 horas de Argentina. Te compartimos los horarios en los demás países del mundo.
- México: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
¿Dónde ver River Plate vs Gimnasia?
Sigue EN VIVO y EN DIRECTO la trasmisión del duelo River Plate vs Gimnasia La Plata por la Liga Profesional Argentina a través de las señales exclusivas de TNT Sports y ESPN5 para Latinoamérica. Asimismo, en Argentina puedes sintoniza el minuto a minuto vía Max Argentina.
- Argentina: TNT Sports Argentina, Max Argentina
- Brasil: ESPN4 Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium México
- Paraguay: ESPN 5 Sur
- Perú: ESPN 5 Sur, Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN 5 Sur
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN 5, inter
River Plate vs Gimnasia: pronóstico y cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, River Plate es favorito a ganar el encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional 2026. Revisa las principales cuotas.
|Casas de Apuestas
|River Plate
|Empate
|Gimnasia
|Betsson
|1.50
|3.90
|7.20
|Betano
|1.52
|4.15
|7.80
|Bet365
|1.46
|3.80
|8.00
|1XBET
|1.50
|3.92
|6.86
|Coolbet
|1.52
|4.00
|7.25
|Doradobet
|1.50
|4.00
|6.66
River Plate vs Gimnasia: alineaciones posibles
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva Torrejón, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Renzo Steimbach; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Ignacio Fernández, Franco Torres; Marcelo Torres.
River Plate: últimos 5 partidos
- Barracas Central 0-1 River Plate
- Peñarol 0-1 River Plate
- River Plate 1-0 Millonarios
- Racing 3-2 River Plate
- Vélez Sarsfield 0-0 River Plate
Gimnasia: últimos 5 partidos
- Gimnasia 2-1 Racing
- Gimnasia 0-1 Estudiantes
- Barracas Central 0-2 Gimnasia
- Unión 1-2 Gimnasia
- Platense 0-3 Gimnasia
¿Dónde jugarán River Plate vs Gimnasia?
El Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina será el escenario principal para el partido entre River Plate vs Gimnasia por la Liga Profesional 2026. Aquel recinto deportivo puede recibir un aproximado de 85.018 hinchas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
