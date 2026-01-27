0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 28 de enero: programación, horarios y canales de TV

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 28 de enero. Horarios y canales de transmisión para ver la Champions, Liga Argentina y Brasileirao.

Jesús Yupanqui
Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, miércoles 28 de enero.
Revisa la agenda completa de los partidos de hoy, miércoles 28 de enero. | FOTO: Composición Líbero
La agenda completa de los partidos que se realizarán hoy miércoles 28 de enero. Hay acción en la Champions League, donde se definirán los clasificados a los octavos y playoffs. Se juega la segunda fecha de la Liga Argentina y empieza el Brasileirao. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.

Barcelona vs Copenhague EN VIVO por Champions League 2026 vía ESPN 5.

PUEDES VER: Barcelona vs Copenhague EN VIVO por ESPN 5: pronóstico, a qué hora juega y canal por Champions League

Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
15:00Ajax vs. OlympiacosDisney Plus
15:00Arsenal vs. Kairat AlmatyDisney Plus
15:00Athletic Club vs. Sporting ClubDisney Plus
15:00Atlético Madrid vs. Bodo/GlimtESPN 3 y Disney Plus
15:00Barcelona vs. CopenhagueDisney Plus
15:00Eintracht Fráncfort vs. TottenhamDisney Plus
15:00Bayer Leverkusen vs. VillarrealDisney Plus
15:00Benfica vs. Real MadridESPN 2 y Disney Plus
15:00Borussia Dortmund vs. InterDisney Plus
15:00Club Brujas vs. MarsellaDisney Plus
15:00Liverpool vs. QarabagESPN 4 y Disney Plus
15:00Manchester City vs. GalatasarayDisney Plus
15:00Mónaco vs. JuventusDisney Plus
15:00Nápoles vs. ChelseaDisney Plus
15:00Pafos vs. Slavia PragaDisney Plus
15:00PSG vs. NewcastleDisney Plus
15:00PSV vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus
15:00Royale Union SG vs. AtalantaDisney Plus

Patidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Aldosivi vs. Barracas CentralTyC Sports Internacional
17:00Racing Club vs. Rosario CentralDisney Plus
18:00River Plate vs. GimnasiaDisney Plus
20:15Estudiantes vs. Boca JuniorsESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:20Al Najma vs. Al RiyadhBet365
12:30Al Ahli SC vs. Al EttifaqBet365
12:30Al Fayha vs. Al KhaleejBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Atlético MG vs PalmeirasFanatiz Internacional
17:00Coritiba vs. BragantinoFanatiz Internacional
17:00Internacional vs. Athletico PRFanatiz Internacional
17:00Vitória vs. RemoFanatiz Internacional
17:30Fluminense vs. GremioFanatiz Internacional
18:00Chapecoense vs. SantosFanatiz Internacional
18:30Corinthians vs. BahiaFanatiz Internacional
19:30Sao Paulo vs. FlamengoFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:10Alianza vs. Boyacá ChicóFanatiz Internacional
18:30Ind. Santa Fe vs. PereiraFanatiz Internacional
20:30Deportivo Pasto vs. MillonariosFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
20:00San Carlos vs. LiberiaTDMAX
21:00Herediano vs. Puntarenas FCFUTV

Partidos de hoy por la Liga de El Salvador

HorariosPartidosCanales
16:00Águila vs. Platense
20:00Alianza FC vs. Inter F.A

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

HorariosPartidosCanales
16:00Deportivo Achuapa vs. Deportivo MixcoClaro Sports 2.
18:00Guastatoya vs. Aurora FCClaro Sports 2.
20:00Municipal vs. Xelajú
22:00Antigua vs. Comunicaciones

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
16:00Genesis vs. Real España
18:15Olancho vs. Olimpia
20:30Marathón vs. Juticalpa

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Libertad vs. S. AmelianoBet365 y DSports
18:152 de Mayo vs. OlimpiaBet365 y DSports

Los horarios son conforme a territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

