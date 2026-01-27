- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 28 de enero: programación, horarios y canales de TV
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 28 de enero. Horarios y canales de transmisión para ver la Champions, Liga Argentina y Brasileirao.
La agenda completa de los partidos que se realizarán hoy miércoles 28 de enero. Hay acción en la Champions League, donde se definirán los clasificados a los octavos y playoffs. Se juega la segunda fecha de la Liga Argentina y empieza el Brasileirao. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Ajax vs. Olympiacos
|Disney Plus
|15:00
|Arsenal vs. Kairat Almaty
|Disney Plus
|15:00
|Athletic Club vs. Sporting Club
|Disney Plus
|15:00
|Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Barcelona vs. Copenhague
|Disney Plus
|15:00
|Eintracht Fráncfort vs. Tottenham
|Disney Plus
|15:00
|Bayer Leverkusen vs. Villarreal
|Disney Plus
|15:00
|Benfica vs. Real Madrid
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Borussia Dortmund vs. Inter
|Disney Plus
|15:00
|Club Brujas vs. Marsella
|Disney Plus
|15:00
|Liverpool vs. Qarabag
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|Manchester City vs. Galatasaray
|Disney Plus
|15:00
|Mónaco vs. Juventus
|Disney Plus
|15:00
|Nápoles vs. Chelsea
|Disney Plus
|15:00
|Pafos vs. Slavia Praga
|Disney Plus
|15:00
|PSG vs. Newcastle
|Disney Plus
|15:00
|PSV vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Royale Union SG vs. Atalanta
|Disney Plus
Patidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Aldosivi vs. Barracas Central
|TyC Sports Internacional
|17:00
|Racing Club vs. Rosario Central
|Disney Plus
|18:00
|River Plate vs. Gimnasia
|Disney Plus
|20:15
|Estudiantes vs. Boca Juniors
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:20
|Al Najma vs. Al Riyadh
|Bet365
|12:30
|Al Ahli SC vs. Al Ettifaq
|Bet365
|12:30
|Al Fayha vs. Al Khaleej
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético MG vs Palmeiras
|Fanatiz Internacional
|17:00
|Coritiba vs. Bragantino
|Fanatiz Internacional
|17:00
|Internacional vs. Athletico PR
|Fanatiz Internacional
|17:00
|Vitória vs. Remo
|Fanatiz Internacional
|17:30
|Fluminense vs. Gremio
|Fanatiz Internacional
|18:00
|Chapecoense vs. Santos
|Fanatiz Internacional
|18:30
|Corinthians vs. Bahia
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Sao Paulo vs. Flamengo
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:10
|Alianza vs. Boyacá Chicó
|Fanatiz Internacional
|18:30
|Ind. Santa Fe vs. Pereira
|Fanatiz Internacional
|20:30
|Deportivo Pasto vs. Millonarios
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|San Carlos vs. Liberia
|TDMAX
|21:00
|Herediano vs. Puntarenas FC
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga de El Salvador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Águila vs. Platense
|20:00
|Alianza FC vs. Inter F.A
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Deportivo Achuapa vs. Deportivo Mixco
|Claro Sports 2.
|18:00
|Guastatoya vs. Aurora FC
|Claro Sports 2.
|20:00
|Municipal vs. Xelajú
|22:00
|Antigua vs. Comunicaciones
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Genesis vs. Real España
|18:15
|Olancho vs. Olimpia
|20:30
|Marathón vs. Juticalpa
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Libertad vs. S. Ameliano
|Bet365 y DSports
|18:15
|2 de Mayo vs. Olimpia
|Bet365 y DSports
Los horarios son conforme a territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
