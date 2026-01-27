Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 28 de enero: programación, horarios y canales de TV

La agenda completa de los partidos que se realizarán hoy miércoles 28 de enero. Hay acción en la Champions League, donde se definirán los clasificados a los octavos y playoffs. Se juega la segunda fecha de la Liga Argentina y empieza el Brasileirao. Horarios y canales de TV para ver los compromisos.

Partidos de hoy por la Champions League

Horarios Partidos Canales 15:00 Ajax vs. Olympiacos Disney Plus 15:00 Arsenal vs. Kairat Almaty Disney Plus 15:00 Athletic Club vs. Sporting Club Disney Plus 15:00 Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt ESPN 3 y Disney Plus 15:00 Barcelona vs. Copenhague Disney Plus 15:00 Eintracht Fráncfort vs. Tottenham Disney Plus 15:00 Bayer Leverkusen vs. Villarreal Disney Plus 15:00 Benfica vs. Real Madrid ESPN 2 y Disney Plus 15:00 Borussia Dortmund vs. Inter Disney Plus 15:00 Club Brujas vs. Marsella Disney Plus 15:00 Liverpool vs. Qarabag ESPN 4 y Disney Plus 15:00 Manchester City vs. Galatasaray Disney Plus 15:00 Mónaco vs. Juventus Disney Plus 15:00 Nápoles vs. Chelsea Disney Plus 15:00 Pafos vs. Slavia Praga Disney Plus 15:00 PSG vs. Newcastle Disney Plus 15:00 PSV vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus 15:00 Royale Union SG vs. Atalanta Disney Plus

Patidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 15:00 Aldosivi vs. Barracas Central TyC Sports Internacional 17:00 Racing Club vs. Rosario Central Disney Plus 18:00 River Plate vs. Gimnasia Disney Plus 20:15 Estudiantes vs. Boca Juniors ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

Horarios Partidos Canales 10:20 Al Najma vs. Al Riyadh Bet365 12:30 Al Ahli SC vs. Al Ettifaq Bet365 12:30 Al Fayha vs. Al Khaleej Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 17:00 Atlético MG vs Palmeiras Fanatiz Internacional 17:00 Coritiba vs. Bragantino Fanatiz Internacional 17:00 Internacional vs. Athletico PR Fanatiz Internacional 17:00 Vitória vs. Remo Fanatiz Internacional 17:30 Fluminense vs. Gremio Fanatiz Internacional 18:00 Chapecoense vs. Santos Fanatiz Internacional 18:30 Corinthians vs. Bahia Fanatiz Internacional 19:30 Sao Paulo vs. Flamengo Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:10 Alianza vs. Boyacá Chicó Fanatiz Internacional 18:30 Ind. Santa Fe vs. Pereira Fanatiz Internacional 20:30 Deportivo Pasto vs. Millonarios Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 20:00 San Carlos vs. Liberia TDMAX 21:00 Herediano vs. Puntarenas FC FUTV

Partidos de hoy por la Liga de El Salvador

Horarios Partidos Canales 16:00 Águila vs. Platense 20:00 Alianza FC vs. Inter F.A

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Guatemala

Horarios Partidos Canales 16:00 Deportivo Achuapa vs. Deportivo Mixco Claro Sports 2. 18:00 Guastatoya vs. Aurora FC Claro Sports 2. 20:00 Municipal vs. Xelajú 22:00 Antigua vs. Comunicaciones

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Honduras

Horarios Partidos Canales 16:00 Genesis vs. Real España 18:15 Olancho vs. Olimpia 20:30 Marathón vs. Juticalpa

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:00 Libertad vs. S. Ameliano Bet365 y DSports 18:15 2 de Mayo vs. Olimpia Bet365 y DSports

Los horarios son conforme a territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.